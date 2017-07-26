Во Владивосток прибыл корвет ВМС Национальной освободительной армии Китая

В Приморье китайский корвет пришел для участия в международном конкурсе «Кубок моря—2017». Российский военно-морской флот в этих соревнованиях представит новейший корвет «Совершенный», который совсем недавно вошел в состав ТОФ. Но прежде чем начнется морской кубок, китайские моряки пройдут пятидневную тренировку. Сам конкурс стартует 1 августа. В программе «Кубка моря» три этапа: применение вооружения по предназначению, соревнования по борьбе за живучесть корабля и по морской выучке и спасательной подготовке.