Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Сенат США отказался поддержать отмену основной части программы общего медицинского страхования, известную как Obamacare, свидетельствуют итоги голосования.
Сенат США отказался поддержать отмену основной части программы общего медицинского страхования, известную как Obamacare, свидетельствуют итоги голосования.
За отмену Obamacare проголосовало 43 сенатора, 57 высказались против. При этом Сенат в целом контролируется республиканцами (52 места), известными как последовательные критики реформы здравоохранения, организованной Обамой.
Таким образом, Конгресс США уже во второй раз провалил попытку президента США Дональда Трампа отменить Obamaсare. Ранее аналогичный по содержанию законопроект провалил голосование в Палате представителей. Текущий законопроект прошел голосование в Палате всего с перевесом в один голос.
Отмена Obamacare являлась одним из ключевых положений предвыборной кампании Трампа как кандидата в президенты США.