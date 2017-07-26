Сенат США не поддержал отмену Obamacare

За отмену Obamacare проголосовало 43 сенатора, 57 высказались против. При этом Сенат в целом контролируется республиканцами (52 места), известными как последовательные критики реформы здравоохранения, организованной Обамой.

Таким образом, Конгресс США уже во второй раз провалил попытку президента США Дональда Трампа отменить Obamaсare. Ранее аналогичный по содержанию законопроект провалил голосование в Палате представителей. Текущий законопроект прошел голосование в Палате всего с перевесом в один голос.