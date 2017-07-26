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06:13 (мск), источник: RNS

Сенат США не поддержал отмену Obamacare

Сенат США отказался поддержать отмену основной части программы общего медицинского страхования, известную как Obamacare, свидетельствуют итоги голосования.

Источник: Reuters
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За отмену Obamacare проголосовало 43 сенатора, 57 высказались против. При этом Сенат в целом контролируется республиканцами (52 места), известными как последовательные критики реформы здравоохранения, организованной Обамой.

Таким образом, Конгресс США уже во второй раз провалил попытку президента США Дональда Трампа отменить Obamaсare. Ранее аналогичный по содержанию законопроект провалил голосование в Палате представителей. Текущий законопроект прошел голосование в Палате всего с перевесом в один голос.

Отмена Obamacare являлась одним из ключевых положений предвыборной кампании Трампа как кандидата в президенты США.

Комментарии
1
А Б
Программа общего медицинского страхования является одним из главных достижений администрации президента Обамы, в связи с чем он и является одним из лучших президентов страны за всю её историю. Сенаторы поступили абсолютно правильно, не согласившись отменять достижение Обамы в области здравоохранения населения страны.
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