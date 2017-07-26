Депутаты обсудили легендарные долгострои Приморья — Hyatt и онкодиспансер
Во Владивостоке состоялось заседание фракции партии «Единая Россия».
Во Владивостоке состоялось заседание фракции партии «Единая Россия».
Во Владивостоке состоялось заседание фракции партии «Единая Россия», сообщает РИА VladNews со ссылкой на
Одним из главных вопросов заседания фракции стала информация о ходе строительства во Владивостоке Приморского краевого онкологического диспансера (строится с начала 2000-х) и пристройки к радиологическому корпусу. Четырехэтажный палатный корпус онкодиспансера рассчитан на 40 пациентов. Закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Планируется, что первых пациентов новый корпус диспансера примет в первом квартале 2018 года.
— Строительство этого медицинского учреждения крайне необходимо здравоохранению Приморья и должно быть закончено в срок, — считает руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗС Александр Костенко.
На заседании также была рассмотрена информация о строительстве отеля Hyatt на Корабельной набережной Владивостока. Работы ведутся генеральным подрядчиком — «Единой дирекцией по строительству объектов на территории Приморского края», а субподрядчиком выступает