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06:11 (мск), источник: VLADNEWS

Депутаты обсудили легендарные долгострои Приморья — Hyatt и онкодиспансер

Во Владивостоке состоялось заседание фракции партии «Единая Россия».

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке состоялось заседание фракции партии «Единая Россия», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Одним из главных вопросов заседания фракции стала информация о ходе строительства во Владивостоке Приморского краевого онкологического диспансера (строится с начала 2000-х) и пристройки к радиологическому корпусу. Четырехэтажный палатный корпус онкодиспансера рассчитан на 40 пациентов. Закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Планируется, что первых пациентов новый корпус диспансера примет в первом квартале 2018 года.

— Строительство этого медицинского учреждения крайне необходимо здравоохранению Приморья и должно быть закончено в срок, — считает руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗС Александр Костенко.

На заседании также была рассмотрена информация о строительстве отеля Hyatt на Корабельной набережной Владивостока. Работы ведутся генеральным подрядчиком — «Единой дирекцией по строительству объектов на территории Приморского края», а субподрядчиком выступает ремонтно-строительная компания «КФК». Сейчас на строительной площадке задействовано более 280 человек, организована работа в ночную смену. Строительная готовность объекта составляет около 90%. Срок окончания строительства 5-звездочной гостиницы — середина 2018 года.

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