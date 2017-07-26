Депутаты обсудили легендарные долгострои Приморья — Hyatt и онкодиспансер

Источник: VLADNEWS

Во Владивостоке состоялось заседание фракции партии «Единая Россия», сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ЗС ПК.

Одним из главных вопросов заседания фракции стала информация о ходе строительства во Владивостоке Приморского краевого онкологического диспансера (строится с начала 2000-х) и пристройки к радиологическому корпусу. Четырехэтажный палатный корпус онкодиспансера рассчитан на 40 пациентов. Закуплено высокотехнологичное оборудование общей стоимостью более 550 миллионов рублей. Планируется, что первых пациентов новый корпус диспансера примет в первом квартале 2018 года.

— Строительство этого медицинского учреждения крайне необходимо здравоохранению Приморья и должно быть закончено в срок, — считает руководитель фракции партии «Единая Россия» в ЗС Александр Костенко.