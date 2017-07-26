Дело бывшего главы Хабаровского района «гуляет» по судам

Источник: Восток Медиа

Суды дальневосточной столице всё никак не приступят к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении бывшего главы Хабаровского района Владимира Алешко. Пока они решают вопрос подсудности, материалы «гуляют» между инстанциями. Так, во вторник, 25 июля, краевой суд вернул дело на ступень ниже — в Индустриальный районный суд. Именно там судья решил, что рассматривать такое дело — не в его полномочиях.

РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» ранее подробно писало об уголовном преследовании чиновника. Владимиру Алешко и его коллеге предъявили целый ряд обвинений: следствие считает, что собрало доказательства раздачи земли заповедника и рекреационной территории под строительство загородных домов.

По информации пресс-службы Генпрокуратуры России, эти участки Алешко передал своей жене и другим лицам в 2008—2013 годах. Супруга чиновника стала владелицей трёх тысяч квадратных метров территории Большехехцирского заповедника в водоохранной зоне Амурской протоки. Бывший чиновник при содействии начальника юридического отдела районной администрации изменил вид разрешённого использования этого земельного участка. Также Алешко передал в аренду под застройку дачному товариществу 47 тысяч квадратов земель рекреационного назначения в селе Бычиха. В итоге государство лишилось участков стоимостью более 13,4 миллиона рублей. В начале 2014 года Владимира Алешко отстранили от должности из-за подозрения в превышении должностных полномочий.