Игорь Пушкарев: Оставайтесь людьми!
Игорь Пушкарев прокомментировал фестиваль Владимира Высоцкого.
Игорь Пушкарев прокомментировал фестиваль Владимира Высоцкого.
Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал проходящий во Владивостоке фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус», сообщает корреспондент РИА VladNews.
На своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев написал:
«В эти дни во Владивостоке проходит второй фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус». Мне очень нравится творчество Владимира Семёновича и я очень рад, что Владивосток получил памятник Высоцкому (скульптор Петр Чегодаев), а мне удалось реализовать свою мечту. «В городе у моря» круглосуточно звучат песни великого поэта, композитора и артиста. Уже четыре года памятник радует жителей и гостей города, к нему постоянно приходят люди, фотографируются, слушают песни. А потом родилась идея фестиваля имени Владимира Высоцкого. И вот он уже проходит во второй раз.
В своё время я участвовал в акции фонда «Русский мир», в которой надо было прочитать своё любимое стихотворение. Я прочитал строки Владимира Высоцкого. Стихотворение заканчивалось так:
«…Чтоб отсутствием долгим вас близкие не попрекали,
Не грубейте душой и не будьте покорны судьбе, —
Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками;
Становясь капитаном — храните матроса в себе!».
Первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в 2016 году. В ходе
Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.
Отметим, что свою вину Игорь Пушкарев не признает и с предъявленными обвинениями не согласен. Вместе с тем, он уже неоднократно заявлял следствию о готовности сотрудничать, чтобы доказать свою невиновность.