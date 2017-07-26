Игорь Пушкарев: Оставайтесь людьми!

Временно отстранённый от должности глава Владивостока Игорь Пушкарев прокомментировал проходящий во Владивостоке фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус», сообщает корреспондент РИА VladNews.

На своей странице в социальной сети Игорь Пушкарев написал:

«В эти дни во Владивостоке проходит второй фестиваль имени Владимира Высоцкого «Парус». Мне очень нравится творчество Владимира Семёновича и я очень рад, что Владивосток получил памятник Высоцкому (скульптор Петр Чегодаев), а мне удалось реализовать свою мечту. «В городе у моря» круглосуточно звучат песни великого поэта, композитора и артиста. Уже четыре года памятник радует жителей и гостей города, к нему постоянно приходят люди, фотографируются, слушают песни. А потом родилась идея фестиваля имени Владимира Высоцкого. И вот он уже проходит во второй раз.

В своё время я участвовал в акции фонда «Русский мир», в которой надо было прочитать своё любимое стихотворение. Я прочитал строки Владимира Высоцкого. Стихотворение заканчивалось так:

«…Чтоб отсутствием долгим вас близкие не попрекали,

Не грубейте душой и не будьте покорны судьбе, —

Оставайтесь, ребята, людьми, становясь моряками;

Становясь капитаном — храните матроса в себе!».

Первый фестиваль «Парус» состоялся в приморской столице по инициативе главы Владивостока Игоря Пушкарёва в 2016 году. В ходе гала-концерта зрителям было представлено порядка 30 номеров — конкурсанты исполнили Высоцкого вживую вместе с оркестром, большинство номеров сопровождались выступлением танцоров и специальным видеорядом. «Своего» Высоцкого исполнили горожане самого разного возраста и профессий. Обладателем Гран-при — сертификата на 100 000 рублей — стал Михаил Гарчев, представивший композицию «Кони привередливые».

Напомним, Игорь Пушкарёв и Андрей Лушников находятся под арестом в СИЗО «Матросская тишина» до 1 сентября. Андрею Пушкарёву также был продлён домашний арест в Москве до 30 сентября 2017 года.