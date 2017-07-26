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07:42 (мск), источник: Om1.ru

Бывший омич Бабурин не будет губернатором Севастополя

Наш земляк не принес документы в местный избирком, и ему отказали в регистрации.

Неудачно закончился поход бывшего омича Сергея Бабурина в губернаторы Севастополя. Городской избирком отказал ему в регистрации кандидатом, потому что общественник не представил ни одного документа.

Что стало причиной такого легкомысленного отношения к серьезной процедуре, не известно.

Напомним, Бабурина выдвинул «Российский общенародный союз», главой которого он является. Общественник, немного подумав, согласился.

Зато избирательная комиссия зарегистрировала другого бывшего омича, Дмитрия Овсянникова, кандидата от партии «Единая Россия», передает Sevastopol.su.

Сергей Бабурин известен в Омске как глава адвокатского бюро, защищавшего экс-первого вице- губернатора Юрия Гамбурга.

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