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07:10 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Губернатор провел заседание совета по НКО у стен Албазинского острога

В Центре «Взлет» обсудили участие молодежи в социально полезной деятельности.

Участие молодежи в социально полезной деятельности обсудили накануне на расширенном заседании совета при губернаторе края по взаимодействию с некоммерческими организациями (НКО). Совещание прошло на базе Центра военно-патриотического воспитания «Взлет», который уже на протяжении 16 лет ведет активную работу с подрастающим поколением, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Перед началом мероприятия Вячеслав Шпорт осмотрел территорию Центра, где учащиеся занимаются различными видами деятельности. Здесь созданы отдельные зоны для занятий по прыжкам с парашютом, стрельбе из лука по мишеням.

Прямо во дворе строится Албазинский острог. Окунуться в атмосферу далекого прошлого можно, например, выковав кузнице что-нибудь из железа. Губернатор края Вячеслав Шпорт воспользовался такой возможностью и выковал необычный гвоздь. С любопытством осмотрел старинную лодку, на которой раньше передвигались на Амуре. А в небольшом музее все с интересом рассматривали настоящее облачение русского воина, воссозданное в мельчайших деталях.

Так, считают в центре, воспитывается уважение к истории, чувство патриотизма и гордости за свою страну. Только молодые люди с активной жизненной позицией могут стать истинными гражданами своей страны.

Участники обсудили вопросы разработки механизмов вовлечения молодых людей в социальную жизнь края, а также развития молодежного добровольческого движения. На сегодняшний день в регионе создано более 700 детских и молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций, в деятельность которых вовлечены более 107 тыс человек. Все они заняты в различных направлениях, акциях, мероприятиях социальной сферы. Ежегодно правительство края поддерживает интересные социальные проекты НКО, работающих с молодежью. В этом году финансирование получила 41 инициатива. Общий объем средств, выделенных из регионального бюджета, составил 21 млн рублей.

 — Молодежь все более активно участвует в общественно-политических процессах. Более 200 тыс молодых людей заняты в различных отраслях экономики и социальной сферы. Наиболее активные из них реализуют себя через работу именно в общественных организациях. Общая задача органов власти обеспечить им все условия для самореализации, — подчеркнул губернатор края Вячеслав Шпорт.

По итогам совещания будет выработан ряд решений по дальнейшему развитию молодежного движения в крае и участию активистов в социально полезной деятельности. Итоги работы члены Совета подведут в октябре на региональном Гражданском форуме.

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