Губернатор провел заседание совета по НКО у стен Албазинского острога
В Центре «Взлет» обсудили участие молодежи в социально полезной деятельности.
В Центре «Взлет» обсудили участие молодежи в социально полезной деятельности.
Участие молодежи в социально полезной деятельности обсудили накануне на расширенном заседании совета при губернаторе края по взаимодействию с некоммерческими организациями (НКО). Совещание прошло на базе Центра
Перед началом мероприятия Вячеслав Шпорт осмотрел территорию Центра, где учащиеся занимаются различными видами деятельности. Здесь созданы отдельные зоны для занятий по прыжкам с парашютом, стрельбе из лука по мишеням.
Прямо во дворе строится Албазинский острог. Окунуться в атмосферу далекого прошлого можно, например, выковав кузнице
Так, считают в центре, воспитывается уважение к истории, чувство патриотизма и гордости за свою страну. Только молодые люди с активной жизненной позицией могут стать истинными гражданами своей страны.
Участники обсудили вопросы разработки механизмов вовлечения молодых людей в социальную жизнь края, а также развития молодежного добровольческого движения. На сегодняшний день в регионе создано более 700 детских и молодежных социально ориентированных некоммерческих организаций, в деятельность которых вовлечены более 107 тыс человек. Все они заняты в различных направлениях, акциях, мероприятиях социальной сферы. Ежегодно правительство края поддерживает интересные социальные проекты НКО, работающих с молодежью. В этом году финансирование получила 41 инициатива. Общий объем средств, выделенных из регионального бюджета, составил 21 млн рублей.
— Молодежь все более активно участвует в
По итогам совещания будет выработан ряд решений по дальнейшему развитию молодежного движения в крае и участию активистов в социально полезной деятельности. Итоги работы члены Совета подведут в октябре на региональном Гражданском форуме.