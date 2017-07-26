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09:23 (мск), источник: Publika.md

Конституционный суд даст ответ на запрос о законности референдума

Конституционный суд ответит сегодня на запрос либералов о соответствии Основному закону консультативного референдума, инициированного президентом.

Источник: Publika.md

В ЛП убеждены, что вопросы, которые предлагается вынести на голосование, не подлежат обсуждению и нарушают положения Конституции. Игорь Додон подписал указ о проведении референдума 24 сентября. ЦИК оценил его стоимость в 75 миллионов леев.

Эти деньги пока из бюджета не выделены. Президент предлагает вынести на плебисцит четыре вопроса: об отмене перевода срочных кредитов проблемным банкам в госдолг, сокращении числа депутатов до 71, введение в школах предмета «История Молдовы», а также расширение полномочий главы государства.

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