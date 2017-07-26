Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Эрдоган отреагировал на требование США объяснить сделку с РФ
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Ложь и правда о «русских хакерах» Кто стоит за кибератаками по всему миру и почему Запад обвиняет мифических русских хакеров?
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
12Машины смертников «Исламского государства»
10Политические битвы
07:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область вошла в число регионов с санитарно-гигиеническими проблемами

Соответствующий рейтинг составили в Минприроды России.

Источник: IrkutskMedia.ru

Иркутская область относится к числу регионов с санитарно-гигиеническими проблемами, отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской. По данным Минприроды России, на сегодняшний день 27 субъектов РФ входят в перечень территорий с комплексом ярко выраженных санитарно-гигиенических проблем. При этом ориентировочная численность населения России, подверженного негативным экологическим факторам в связи с загрязнением питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы, составляла, по данным 2015 года, не менее 89 млн человек. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе Минприроды РФ.

Глава министерства природных ресурсов и экологии РФ отметил, что данные статистики подчеркивают степень нашей ответственности перед жителями. Нужно сделать все для повышения уровня экологической безопасности граждан России.

«Сегодня решением накопившихся проблем в сфере загрязнения воздуха и воды является изменение системы нормирования на основе наилучших доступных технологий. Были приняты поправки в законодательство, что должно значительно сократить негативное воздействие промышленных предприятий на здоровье людей. Закон носит комплексный характер и направлен на совершенствование экологического надзора и контроля, экоэкспертизы и нормирования», — рассказал Сергей Донской.

Министр также акцентировал внимание на том, что одни из действующих факторов развития общества является развитие экологического сознания граждан.

«Мы можем констатировать, что в рамках Года экологии вовлечение жителей в природоохранную повестку кратно возросло. Важно то, что от внимания к экологии в виде жалоб и обращений граждане перешли к активному деятельному участию в природоохранном деле. Со своей стороны мы создаем эффективные инструменты, чтобы ответить на этот запрос общества», — отметил глава Минприроды России.

В частности, разработаны правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, в девяти регионах РФ начинает работу система электронного общественного контроля «Наша природа». Это позволит сообщать о нарушениях в сфере обращения с отходами в электронном виде, прикрепляя фото— и видеоматериалы, органам региональной и муниципальной власти и контролировать решение проблемы в режиме онлайн.

Разработаны приложения для всех видов операционных систем мобильных средств связи.

Главная цель таких нововведений — создание правовых основ народного экологического контроля, участия людей в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды. Эти меры, несомненно, обеспечат рост качества жизни населения в ближайшем будущем.

Напомним, что Роспотребнадзор РФ подготовил доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Российской Федерации в 2016 году». Согласно докладу, в 2016 году Иркутская область стала лидером в рейтинге по загрязнению атмосферного воздуха.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг субъектов России. Лучшей признана экология Тамбовской области, в свою очередь, Иркутская область вошла в число худших регионов. Приангарье занимает 78-е место в рейтинге из 85-ти.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Национальный родительский комитет возмущен ситуацией на комбинате питания Иркутска
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь