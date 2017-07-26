Иркутская область вошла в число регионов с санитарно-гигиеническими проблемами
Соответствующий рейтинг составили в Минприроды России.
Соответствующий рейтинг составили в Минприроды России.
Иркутская область относится к числу регионов с
Глава министерства природных ресурсов и экологии РФ отметил, что данные статистики подчеркивают степень нашей ответственности перед жителями. Нужно сделать все для повышения уровня экологической безопасности граждан России.
«Сегодня решением накопившихся проблем в сфере загрязнения воздуха и воды является изменение системы нормирования на основе наилучших доступных технологий. Были приняты поправки в законодательство, что должно значительно сократить негативное воздействие промышленных предприятий на здоровье людей. Закон носит комплексный характер и направлен на совершенствование экологического надзора и контроля, экоэкспертизы и нормирования», — рассказал Сергей Донской.
Министр также акцентировал внимание на том, что одни из действующих факторов развития общества является развитие экологического сознания граждан.
«Мы можем констатировать, что в рамках Года экологии вовлечение жителей в природоохранную повестку кратно возросло. Важно то, что от внимания к экологии в виде жалоб и обращений граждане перешли к активному деятельному участию в природоохранном деле. Со своей стороны мы создаем эффективные инструменты, чтобы ответить на этот запрос общества», — отметил глава Минприроды России.
В частности, разработаны правила организации деятельности общественных инспекторов по охране окружающей среды, в девяти регионах РФ начинает работу система электронного общественного контроля «Наша природа». Это позволит сообщать о нарушениях в сфере обращения с отходами в электронном виде, прикрепляя фото— и видеоматериалы, органам региональной и муниципальной власти и контролировать решение проблемы в режиме онлайн.
Разработаны приложения для всех видов операционных систем мобильных средств связи.
Главная цель таких нововведений — создание правовых основ народного экологического контроля, участия людей в выявлении и пресечении правонарушений в области охраны окружающей среды. Эти меры, несомненно, обеспечат рост качества жизни населения в ближайшем будущем.
Напомним, что Роспотребнадзор РФ подготовил доклад «О состоянии
Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что общероссийская общественная организация «Зеленый патруль» представила экологический рейтинг субъектов России. Лучшей признана экология Тамбовской области, в свою очередь, Иркутская область вошла в число худших регионов. Приангарье занимает 78-е место в рейтинге из 85-ти.