Омскому губернатору показали двор с парковкой на газоне

Двор дома № 32 по улице Заозерной вошел в перечень объектов, где в этом году будет уложен новый асфальт. С местными жителями встретился губернатор Омской области Виктор Назаров. Старший по дому Сергей Русинов рассказал о планах по озеленению двора и благоустройству детской площадки. У главы региона попросили содействия в организации ливневки у внешних подъездов, выходящих на мемориальный сквер.

Региональному Минстрою дано поручение предусмотреть ливневую канализацию, а общественные активисты проконтролируют ход выполнения работ. Начальник ГУ МЧС России по Омской области Владимир Корбут заверил, что жителям будет оказана помощь в подготовке документов.

«В этом году мы проводим асфальтирование внутри дворов, а потом все силы бросим на благоустройство. Из бюджетов будет выделяться ежегодно не менее 500 млн рублей, чтобы помочь жителям и управляющим компаниям навести порядок во дворах. Проект будет действовать до 2022 года, но уже в ближайшие 2−3 года мы увидим существенные улучшения в благоустройстве городской среды», — сказал Виктор Назаров.