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08:12 (мск), источник: Newslab.ru

Красноярский край попал в список регионов с санитарно-гигиеническими проблемами

Негативным экологическим факторам подвержены около 89 млн жителей России.

Источник: Reuters

Пять регионов Сибири, включая Красноярский край, имеют серьезные экологические проблемы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Минприроды РФ Сергея Донского.

Министр заявил, что численность населения России, подверженного каким-либо негативным экологическим факторам в связи с загрязнением питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы, в 2015 году составила примерно 89 миллионов человек.

Проблемы есть у 27 регионов России. Среди них Амурская и Магаданская области, Якутия, Пермский край, Архангельская область, республики Дагестан, Ингушетия, Карелия и Коми, Иркутская область, Хакасия, Курганская, Ивановская и Тверская области, Еврейская автономная область, Новгородская, Кемеровская, Владимирская и Смоленская области, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Челябинская, Кировская, Мурманская и Свердловская области, Приморский край.

По данным Федеральной службы по природопользованию, в 2015 году в России стационарные источники загрязнения выбросили в воздух 17295,7 тыс. тонн веществ. Сибирский регион оказался в лидерах по выбросам — 5687,6 тыс. тонн. Почти половина от этого количества приходится на Красноярский край — 2475,9 тыс. тонн. Стоит отметить, что все производства Приволжского Федерального округа выбрасывают в атмосферу 2426,4 тыс. тонн загрязняющих веществ.

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Красноярский край попал в список регионов с санитарно-гигиеническими проблемами
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