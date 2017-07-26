Красноярский край попал в список регионов с санитарно-гигиеническими проблемами
Негативным экологическим факторам подвержены около 89 млн жителей России.
Негативным экологическим факторам подвержены около 89 млн жителей России.
Пять регионов Сибири, включая Красноярский край, имеют серьезные экологические проблемы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Минприроды РФ Сергея Донского.
Министр заявил, что численность населения России, подверженного
Проблемы есть у 27 регионов России. Среди них Амурская и Магаданская области, Якутия, Пермский край, Архангельская область, республики Дагестан, Ингушетия, Карелия и Коми, Иркутская область, Хакасия, Курганская, Ивановская и Тверская области, Еврейская автономная область, Новгородская, Кемеровская, Владимирская и Смоленская области, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Челябинская, Кировская, Мурманская и Свердловская области, Приморский край.
По данным Федеральной службы по природопользованию, в 2015 году в России стационарные источники загрязнения выбросили в воздух 17295,7 тыс. тонн веществ. Сибирский регион оказался в лидерах по выбросам — 5687,6 тыс. тонн. Почти половина от этого количества приходится на Красноярский край — 2475,9 тыс. тонн. Стоит отметить, что все производства Приволжского Федерального округа выбрасывают в атмосферу 2426,4 тыс. тонн загрязняющих веществ.