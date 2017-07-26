Красноярский край попал в список регионов с санитарно-гигиеническими проблемами

Источник: Reuters

Пять регионов Сибири, включая Красноярский край, имеют серьезные экологические проблемы, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на главу Минприроды РФ Сергея Донского.

Министр заявил, что численность населения России, подверженного каким-либо негативным экологическим факторам в связи с загрязнением питьевой воды, атмосферного воздуха и почвы, в 2015 году составила примерно 89 миллионов человек.

Проблемы есть у 27 регионов России. Среди них Амурская и Магаданская области, Якутия, Пермский край, Архангельская область, республики Дагестан, Ингушетия, Карелия и Коми, Иркутская область, Хакасия, Курганская, Ивановская и Тверская области, Еврейская автономная область, Новгородская, Кемеровская, Владимирская и Смоленская области, Хабаровский, Забайкальский и Красноярский края, Челябинская, Кировская, Мурманская и Свердловская области, Приморский край.