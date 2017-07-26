Ярошук: Тренировочные базы на «Локомотиве» и «Пионере» построены на 73% и 64%
У подрядчика возникли трудности с оформлением документов.
У подрядчика возникли трудности с оформлением документов.
Подрядчик завершил строительство тренировочных баз к ЧМ-2018 в Калининграде на 73% и 64%. Как сообщил глава города Александр Ярошук, в более высокой степени готовности находится стадион «Пионер», который на время чемпионата мира будет называться «Мирный».
У нас по физике выполнение неплохое. Есть небольшое отставание, но нет опасений, что в октябре сумеем сдать оба объекта. Но вот с документами пока отстаём, и поэтому деньги поступают с задержкой, — посетовал мэр.
По его словам, подрядчик не имеет опыта подготовки сооружений к крупным мероприятиям, когда существенно усиливается контроль. Поэтому городские власти подключили к оформлению документов своих специалистов. Ярошук выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация исправится.
В мае глава Калининграда Александр Ярошук сообщил, что реконструкцию стадионов «Локомотив» и «Мирный» внесли в красную зону. Отставание на двух объектах по документам составляет около месяца. Основные сложности связаны с поставками рулонного газона из Польши.