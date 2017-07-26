Ярошук: Тренировочные базы на «Локомотиве» и «Пионере» построены на 73% и 64%

Источник: Калининград.Ru

Подрядчик завершил строительство тренировочных баз к ЧМ-2018 в Калининграде на 73% и 64%. Как сообщил глава города Александр Ярошук, в более высокой степени готовности находится стадион «Пионер», который на время чемпионата мира будет называться «Мирный».

У нас по физике выполнение неплохое. Есть небольшое отставание, но нет опасений, что в октябре сумеем сдать оба объекта. Но вот с документами пока отстаём, и поэтому деньги поступают с задержкой, — посетовал мэр.

По его словам, подрядчик не имеет опыта подготовки сооружений к крупным мероприятиям, когда существенно усиливается контроль. Поэтому городские власти подключили к оформлению документов своих специалистов. Ярошук выразил уверенность, что в ближайшее время ситуация исправится.

Международная федерация футбола (FIFA) утвердила три тренировочные площадки в Калининграде, где пройдёт подготовка команд к Чемпионату мира по футболу 2018 года. Команды-участницы турнира будут готовиться к матчам на стадионах «Локомотив», «Сельма» и «Мирный».