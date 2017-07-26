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08:36 (мск), источник: Восток Медиа

Краевой суд принял решение по делу мэра Находки

Горелов лично приехал во Владивосток, чтобы опротестовать решение городского суда.

Сегодня в Приморском краевом суде состоялось заседание, решения которого с нескрываемым интересом ждали представители политической элиты Находки. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», в полдень апелляционная инстанция рассмотрела жалобу мэра Находки Андрея Горелова на решение Находкинского городского суда о временном отстранении его от занимаемой должности. Оно было принято 8 июня, сразу после этого Горелов в апелляционной жалобе выразил несогласие и просил отменить решение находкинского суда.

Во всех средствах массовой информации Андрей Горелов публично заявлял, что отстранение от должности является крайне мерой, которая выносится лишь в случае системных нарушений административного законодательства. И сегодня мэр Находки лично приехал защищать своё право быть главой города.

Проверив все материалы этого громкого дела, выслушав объяснения участников процесса и обсудив доводы апелляционной жалобы, суд согласился с доводами Андрея Горелова и отменил решение Находкинского городского суда. Краевой суд признал, что дисквалификация не может быть применена к выборным должностным лицам. Но судебный вердикт не меняет расклад политических сил в Находке и после избрания нового состава городской думы в городе вряд ли прекратятся попытки снять молодого мэра любыми путями.

Теперь дело передали на новое рассмотрение в мировой суд.

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