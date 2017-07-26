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08:38 (мск), источник: AmurMedia.ru

Александр Шишкин: Дальневосточный гектар станет доступнее

Сенаторы приняли пакет поправок в соответствующий проект закона.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.

Возможность получить «дальневосточный гектар» в границах охотничьих угодий и территорий лесных массивов значительно повысит доступность земельных участков. Об этом заявил во вторник, 25 июля, в комментарии ИА AmurMedia сенатор Совета Федерации РФ от Хабаровского края Александр Шишкин.

Ранее на последнемпленарном заседании в Совете Федерации были приняты поправки в проект закона о «дальневосточном гектаре». Изменения в законодательство позволят получать участникам программы «дальневосточный гектар» земельные участки в границах охотничьих угодий и на территориях лесных массивов.

По мнению Александра Шишкина, расширение территорий для получения «дальневосточного гектара» назрело.

— В Дальневосточном федеральном округе территории охотничьих угодий составляют до 88% земель. Это очень много. В число этих земель входят участки, которые можно было бы эффективно использовать. Возможность получения этой земли могло бы привлечь в регион новых людей, которые захотят принять участие в программе «дальневосточный гектар», — подчеркнул сенатор.

Александр Шишкин обратил внимание также на то, что поправки в закон о «дальневосточном гектаре» дадут возможность участникам программы подавать документы не только в орган регистрации прав, но и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

— Многофункциональный центр будет иметь возможность готовить схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа, — уточнил сенатор.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт добавил в эксклюзивном комментарии ИА PrimaMedia, что в регионе постоянно идет обсуждение и подготовка предложений по поправкам в закон о «дальневосточном гектаре».

— Жизнь все время вносит свои коррективы, а спрос на землю в Хабаровском крае очень высокий. С начала реализации этого проекта мы получили уже 15 тыс заявок. Мы постоянно работаем над тем, чтобы число так называемых территорий «нельзя» сокращалось, чтобы людям была доступна земля. При этом мы всегда пытаемся соблюдать баланс интересов. Прежде всего, учитываем мнение представителей коренных народов, которые живут в Хабаровском крае, — заключил губернатор.

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