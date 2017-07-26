Александр Шишкин: Дальневосточный гектар станет доступнее

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Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.

Возможность получить «дальневосточный гектар» в границах охотничьих угодий и территорий лесных массивов значительно повысит доступность земельных участков. Об этом заявил во вторник, 25 июля, в комментарии ИА AmurMedia сенатор Совета Федерации РФ от Хабаровского края Александр Шишкин.

Ранее на последнемпленарном заседании в Совете Федерации были приняты поправки в проект закона о «дальневосточном гектаре». Изменения в законодательство позволят получать участникам программы «дальневосточный гектар» земельные участки в границах охотничьих угодий и на территориях лесных массивов.

По мнению Александра Шишкина, расширение территорий для получения «дальневосточного гектара» назрело.

— В Дальневосточном федеральном округе территории охотничьих угодий составляют до 88% земель. Это очень много. В число этих земель входят участки, которые можно было бы эффективно использовать. Возможность получения этой земли могло бы привлечь в регион новых людей, которые захотят принять участие в программе «дальневосточный гектар», — подчеркнул сенатор.

Александр Шишкин обратил внимание также на то, что поправки в закон о «дальневосточном гектаре» дадут возможность участникам программы подавать документы не только в орган регистрации прав, но и через многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг.

— Многофункциональный центр будет иметь возможность готовить схемы размещения земельного участка на публичной кадастровой карте в форме электронного документа, — уточнил сенатор.

Губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт добавил в эксклюзивном комментарии ИА PrimaMedia, что в регионе постоянно идет обсуждение и подготовка предложений по поправкам в закон о «дальневосточном гектаре».