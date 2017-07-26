Свердловский вице-губернатор Орлов награжден за заслуги и «Иннопром»
Свердловского
Свердловского
«Я подписал указ о награждении вас, Алексей Валерьевич, знаком “За заслуги перед Свердловской областью” второй степени», — сообщил Евгений Куйвашев.
Это заявление глава региона сделал на совещании с членами кабмина и мэрами, которое сегодня проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
Куйвашев также попросил подготовить списки других отличившихся при подготовке «Иннопрома-2017» — эти люди будут также отмечены в той или иной степени, добавил губернатор.