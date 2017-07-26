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09:02 (мск), источник: ЕАН

Свердловский вице-губернатор Орлов награжден за заслуги и «Иннопром»

Свердловского вице-губернатора Алексея Орлова наградили за подготовку и проведение выставки «Иннопром-2017».

«Я подписал указ о награждении вас, Алексей Валерьевич, знаком “За заслуги перед Свердловской областью” второй степени», — сообщил Евгений Куйвашев.

Это заявление глава региона сделал на совещании с членами кабмина и мэрами, которое сегодня проходит в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

Куйвашев также попросил подготовить списки других отличившихся при подготовке «Иннопрома-2017» — эти люди будут также отмечены в той или иной степени, добавил губернатор.

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