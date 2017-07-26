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09:33 (мск), источник: Om1.ru

Кондин не отправлен в отставку, но в ближайшее время покинет Омск

У главы Следственного комитета России по Омской области Андрея Кондина на днях истекает срок контракта и он будет переведен в другой регион.

Порталу Om1.ru стала известна причина слухов об отставке главы регионального СКР. Напомним, вчера ряд омских СМИ сообщили о том, что в ведомстве работает комиссия, присланная из Москвы, и по результатам ее работы глава генерал-майор юстиции Андрей Кондин будет отправлен в отставку.

Информация была распространена в прессе в разгар профессионального праздника, отмечаемого сотрудниками Следственного комитета России, причем сам Кондин проводил в этот день торжественные мероприятия и награждал журналистов. Но, как сообщают источники, близкие к силовым кругам, в настоящий момент Андрей Кондин находится на своем рабочем месте и выполняет свои служебные обязанности, так что информация об отставке неверна.

Тем не менее, реальные причины для столь дерзкого информационного вброса есть. Уже в ближайшее время руководитель омского СКР вынужден будет покинуть свою должность и, по неофициальной информации, будет переведен в другой регион. Все дело в том, что он исчерпал лимит нахождения на этой должности, проработав главой Следственного комитета России по Омской области 10 лет и будет в итоге подвергнут ротации, принятой в ведомстве. Кондин, напомним, был назначен руководителем омского Следкома в сентябре 2007 года, а по существующим в структуре нормам один человек не может возглавлять региональный комитет больше 10 лет.

С 07 сентября 2007 года назначен на должность руководителя следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Омской области.

В какой именно регион переведут генерал-майора — пока не известно, но не исключено, что это будет Крым, так как сам Кондин является уроженцем города Джанкой Крымской области, хотя его детство впоследствии прошло в Омске. Предстоящий уход Кондина источники называют плановой кадровой ротацией и советуют не делать из этого сенсаций.

Кстати, в ведомстве давно муссируются слухи об уходе руководителя, правда, ранее считалось, что он будет отправлен в отставку по выслуге лет. И под этим предположением тоже есть определенная почва, так как 19 августа Андрею Кондину как раз исполняется 45 лет, то есть он достигает того возраста, когда любой представитель силовых и правоохранительных структур может быть официально отправлен на пенсию.

Тем не менее, как утверждают источники, Кондин находится на хорошем счету у главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. За время работы Кондина в Омске Следственный комитет инициировал возбуждение целого ряда громких уголовных дел, в том числе и против высокопоставленных чиновников мэрии и облправительства, а также правоохранительных структур, поэтому в Москве принято решение не разбрасываться такими специалистами, и использовать их на новых должностях. Не исключено, что Кондина в итоге не отправят «отдыхать» в Крым, а перебросят в один из проблемных северных регионов страны, в котором образовалась кадровая брешь.

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