Косачев: Россия должна подготовить «болезненный» для США ответ на санкции

Источник: РИА Новости

«Готовить такую реакцию, потому что она обязательно должна быть. Не симметричная, но болезненная для американцев. И на закон, и на все предшествовавшие этому действия по недвижимости, дипломатам и прочее», — написал он в Facebook.

Читайте также В конгрессе США приняли законопроект о санкциях против России

По словам Косачева, сложившуюся ситуацию необходимо обсудить с Евросоюзом, с которым может сложиться «как минимум временный мезальянс» с учётом того, что и их экономическим интересам санкции Вашингтоном наносят ущерб. Принятый США закон по санкциям показал, что в российско-американских отношениях не будет не только прорыва, но и нормализации, их деградация неизбежна, добавил сенатор.

«После встречи двух президентов в Гамбурге я высказал осторожную надежду, что она может стать предвестием прорыва в отношениях между Россией и США. Надежда умирает последней, но она умирает. Судя по монолитному голосованию в палате представителей по санкционному пакету против России, Ирана и КНДР, не будет не только прорыва, но и нормализации. Более того, дальнейшая деградация двустороннего сотрудничества становится неизбежной, хотя дальше вроде бы уже некуда», — отметил он.

Глава комитета призвал также «продолжать выстраивать отношения с остальным миром, который гораздо шире западного», и исходить из того, что с нынешним антироссийским консенсусом в конгрессе «диалог не получится, это надолго».

А президент Трамп со своим конгрессом не справится. Свет клином на США совершенно точно не сошелся. Константин Косачев Глава комитета Совета Федерации по международным делам

Косачев считает принципиально важным, «не скатываясь в самоизоляцию, сосредоточиться на внутреннем развитии, где у нас нет соперников и конкурентов». «Освоить наконец-то Россию с ее колоссальными ресурсами и возможностями. Стать самодостаточными. Ведь без всего этого с нами так и будут всегда пытаться говорить не на равных и свысока», — заявил он.

Читайте также Отношения с Америкой встали особняком

Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с 2014 года. В Кремле заявили, что «крайне негативно» оценивают законопроект, а в ЕС назвали его «односторонними действиями Вашингтона».