Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
4 правила оформления проходной гардеробной
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
10Землетрясение в Эгейском море
09:25 (мск), источник: УралПолит.ру

Якоб устроил объезд екатеринбургских школ, где идет капремонт

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля, ИА УралПолит.Ru. Сити-менеджер Екатеринбурга Александр Якоб 25 июля проинспектировал ход реконструкции здания на улице Радищева, где разместится Центр мониторинга и принятия решений, а также посетил здания екатеринбургских школ, где в преддверии нового учебного года идет капремонт.

Источник: УралПолит.ру

В первую очередь глава администрации уральской столицы осмотрел здание для начальных классов школы № 131, расположенное на улице Адмирала Ушакова, 24 в Рудном микрорайоне. Более десяти лет здание, построенное в 1954 году, находилось в аварийном состоянии. Сейчас там завершается отделка помещения, в ближайшее время начнутся поставки оборудования для музыкального кабинета и гимнастического зала, а также для оборудования для пищеблока и медицинского кабинета. Ожидается, что школа сможет принять учеников 1 сентября.

Затем Александр Якоб проинспектировал ход капремонта здания начальной школы гимназии № 39 на улице Циолковского, 70. Ожидается, что работы в ней будут завершены к декабрю, однако первых учеников школа примет уже в сентябре. Сейчас специалисты ведут ремонт кровли здания и укрепляют фундамент. В основном здании гимназии на улице Союзной, 26 также прошла реконструкция, сейчас там идет оборудование классов. В гимназии появится новый гардероб, позволяющий ученикам одного класса хранить вещи в общем запираемом модуле. В школе также появится свой стоматологический кабинет и мультимедийный класс с функциями конференц-зала.

В завершение объезда глава горадминистрации посетил здание на Радищева, 51, где идет реконструкция. В последующем там разместится Центр мониторинга и принятия решений. Завершить работы на объекте планируется к декабрю.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в апреле замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков сообщил, что для ликвидации второй смены в школах Екатеринбурга нужно 34 тысячи новых мест. Большую их часть планируется создать за счет реконструкции школ, а не строительства новых зданий. При этом строительство школ предусмотрено в новых районах города, а центре планируется проведение капитальных ремонтов с созданием новых классов, путем пристроек и надстроек.

Напомним, К 1 сентября екатеринбургские власти планируют сдать французскую гимназию № 39, новую начальную школу в Рудном, школу в Академическом, а также школы на улице Циолковского и Технической. Напоминаем, федеральная программа по созданию новых мест в школах предусматривает ликвидацию второй смены к 2025 году.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Вернесергинский МУП «Тепловые сети» самовольно сбрасывал в реку сточные воды
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
10 интересных идей для фартука на кухне
Покупателей жилья защитит новый закон
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь