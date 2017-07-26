Якоб устроил объезд екатеринбургских школ, где идет капремонт

Источник: УралПолит.ру

В первую очередь глава администрации уральской столицы осмотрел здание для начальных классов школы № 131, расположенное на улице Адмирала Ушакова, 24 в Рудном микрорайоне. Более десяти лет здание, построенное в 1954 году, находилось в аварийном состоянии. Сейчас там завершается отделка помещения, в ближайшее время начнутся поставки оборудования для музыкального кабинета и гимнастического зала, а также для оборудования для пищеблока и медицинского кабинета. Ожидается, что школа сможет принять учеников 1 сентября.

Затем Александр Якоб проинспектировал ход капремонта здания начальной школы гимназии № 39 на улице Циолковского, 70. Ожидается, что работы в ней будут завершены к декабрю, однако первых учеников школа примет уже в сентябре. Сейчас специалисты ведут ремонт кровли здания и укрепляют фундамент. В основном здании гимназии на улице Союзной, 26 также прошла реконструкция, сейчас там идет оборудование классов. В гимназии появится новый гардероб, позволяющий ученикам одного класса хранить вещи в общем запираемом модуле. В школе также появится свой стоматологический кабинет и мультимедийный класс с функциями конференц-зала.

В завершение объезда глава горадминистрации посетил здание на Радищева, 51, где идет реконструкция. В последующем там разместится Центр мониторинга и принятия решений. Завершить работы на объекте планируется к декабрю.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в апреле замначальника департамента образования администрации Екатеринбурга Михаил Ладейщиков сообщил, что для ликвидации второй смены в школах Екатеринбурга нужно 34 тысячи новых мест. Большую их часть планируется создать за счет реконструкции школ, а не строительства новых зданий. При этом строительство школ предусмотрено в новых районах города, а центре планируется проведение капитальных ремонтов с созданием новых классов, путем пристроек и надстроек.