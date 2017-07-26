Юрий Пономарев внес представление главе Роскомнадзора по УрФО

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры по УрФО, ведомство провело проверку исполнения законодательства в сфере реализации контрольно-надзорных полномочий в управлении Роскомнадзора по УрФО. В рамках нее было установлено, что его должностные лица не всегда соблюдали порядок оформления итогов проведенных ими мероприятий по проверке соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По информации Генпрокуратуры по УрФО, они не в полном объеме указывали в документах сведения об обнаруженных нарушениях.

Кроме того, в нарушение требований Федерального закона на официальном сайте управления не была размещена информация о результатах проверок двух поднадзорных структур, проведенных органом контроля в этом году.

Наряду с этим, установлены отдельные нарушения положений КоАП РФ. В частности, должностные лица управления в установленном порядке не инициировали процедуру привлечения к административной ответственности юрлица, в деятельности которого были обнаружены нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов.