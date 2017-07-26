Юрий Пономарев внес представление главе Роскомнадзора по УрФО
Заместитель генерального прокурора России по УрФО Юрий Пономарев внес представление об устранении нарушений закона руководителю управления Роскомандзора по УрФО Марине Гвоздецкой.
Заместитель генерального прокурора России по УрФО Юрий Пономарев внес представление об устранении нарушений закона руководителю управления Роскомандзора по УрФО Марине Гвоздецкой.
Как сообщили Накануне.RU в
Кроме того, в нарушение требований Федерального закона на официальном сайте управления не была размещена информация о результатах проверок двух поднадзорных структур, проведенных органом контроля в этом году.
Наряду с этим, установлены отдельные нарушения положений КоАП РФ. В частности, должностные лица управления в установленном порядке не инициировали процедуру привлечения к административной ответственности юрлица, в деятельности которого были обнаружены нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов.
В представлении Юрий Пономарев потребовал устранить допущенные нарушения закона и способствующие им причины и условия, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.