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09:44 (мск), источник: Nakanune.ru

Юрий Пономарев внес представление главе Роскомнадзора по УрФО

Заместитель генерального прокурора России по УрФО Юрий Пономарев внес представление об устранении нарушений закона руководителю управления Роскомандзора по УрФО Марине Гвоздецкой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Генпрокуратуры по УрФО, ведомство провело проверку исполнения законодательства в сфере реализации контрольно-надзорных полномочий в управлении Роскомнадзора по УрФО. В рамках нее было установлено, что его должностные лица не всегда соблюдали порядок оформления итогов проведенных ими мероприятий по проверке соблюдения требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. По информации Генпрокуратуры по УрФО, они не в полном объеме указывали в документах сведения об обнаруженных нарушениях.

Кроме того, в нарушение требований Федерального закона на официальном сайте управления не была размещена информация о результатах проверок двух поднадзорных структур, проведенных органом контроля в этом году.

Наряду с этим, установлены отдельные нарушения положений КоАП РФ. В частности, должностные лица управления в установленном порядке не инициировали процедуру привлечения к административной ответственности юрлица, в деятельности которого были обнаружены нарушения закона о противодействии легализации преступных доходов.

В представлении Юрий Пономарев потребовал устранить допущенные нарушения закона и способствующие им причины и условия, а также привлечь к ответственности виновных должностных лиц.

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