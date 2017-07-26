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11:26 (мск), источник: РИА Новости

Бывший вице-губернатор Приморья Ежов не признал вину в злоупотреблениях

ВЛАДИВОСТОК, 26 июл — РИА Новости. Бывший вице-губернатор Приморья Олег Ежов в среду на заседании суда не признал вину в злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Источник: AP 2017

По данным СК РФ, Ежов подписал акты о приеме строительно-монтажных работ по госконтракту на строительство пожарного депо, часть которых не была выполнена, ущерб превысил 24,6 миллиона рублей.

Ежов курировал вопросы градостроительства, регионального государственного строительного надзора и контроля в области долевого строительства. С должности он уволился 30 апреля 2016 года, 4 мая был задержан, 5 мая — арестован.

«Нет, ваша честь, полностью (вину — ред.) не признаю», — сказал Ежов. Также он отметил, что ему не понятна суть обвинения, и воздержался от высказывания своего мнения по делу.

По данному делу свидетелем проходит экс-руководитель Приморкрайстроя Сергей Запорожец, который ранее был признан виновным по обвинению в растрате и приговорен к 2,5 годам колонии общего режима.

Сообщалось, что в 2015 году он дал указание своим подчиненным заключить договоры от имени КППК «Приморкрайстрой» на осуществление работ, выполнение которых не входило в обязанности возглавляемой им дирекции. Данные работы предусматривались в договоре с ООО «Малиновый слон», которым руководила дочь фигуранта, сообщала ГП РФ.

КППК «Приморкрайстрой», согласно материалам суда, выдал более 1,8 миллиона рублей по незаконному договору на выполнение инженерно-геодезических, кадастровых работ, которые подлежали оплате за счет средств другой компании, подконтрольной обвиняемому.

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