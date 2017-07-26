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11:05 (мск), источник: AmurMedia.ru

Отношение к пассажирам, как к стаду! — депутат Закдумы Хабкрайдумы о поезде ДВЖД

По мнению Елены Грешняковой, руководству дороги нужно было разобраться с ситуацией еще после первого тревожного сигнала.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.

Отношение к пассажирам со стороны сотрудников Дальневосточной железной дороги как к людям второго сорта становится порочной практикой. Между тем, ситуацию можно в корне изменить, если бы руководство дороги отреагировало должным образом на первую же поступившую жалобу, сообщила корр. ИА AmurMedia депутат Законодательной Думы Хабаровского края от ЛДПР Елена Грешнякова.

Напомним, 23 июля группа детей возвращалась в Хабаровск из спортивного лагеря в Приморье. Маленькие пассажиры с сопровождающими их взрослыми прибыли на вокзал к самому отправлению поезда. Начальник поезда не стал ждать бегущих по перрону ребят и дал указание к отправлению перед носом целой группы детей.

— Я возмущена отношением железной дороги к пассажирам. А случай с детьми — это просто ни в какие рамки не укладывается! — призналась депутат Закдумы Хабаровского края Елена Грешнякова. — При этом я уверена — инцидент произошел именно в этом поезде вполне закономерно.

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По словам Елены Грешняковой, поезд № 351 «Владивосток-Совгавань» абсолютно не пригоден для поездок на дальние расстояния: отсутствует вентиляция, нет вагона-ресторана или просто буфета с прохладительными напитками. Пассажиры оказываются заложниками, платят не за проезд, а за провоз.

— Я бы назвала этот состав депрессивным: он составлен из вагонов, которые на выброс, нет элементарного комфорта, как будто стадо везут. И персонал поезда так и относится к пассажирам.

Руководству ДВЖД нужно не просто обратить внимание, а разобраться и в корне изменить эту ситуацию. Причем, сделать это следовало после первого же тревожного сигнала.

— Мне «посчастливилось» путешествовать в этом поезде 7 июля, — продолжает Елена Гришнякова. — Я и другими пассажиры написали жалобу в книгу отзывов и предложений дальневосточного отделения «Федеральной пассажирской компании». Прошел почти месяц, а ответа на нее мы так и не получили. Я в свою очередь сделала депутатской запрос, жду ответа на него.

Депутат считает, что железнодорожники должны одинаково относится ко всем составам, независимо от направления: везут ли они рабочих на вахту в Ванино или бизнесменов в столицу.

— Разумеется, есть вагоны разного класса, с разным пакетом услуг, — подводит итог Елена Грешнякова. — Но даже самый бюджетный вариант предполагает элементарный комфорт и человеческое отношение, чем ДВЖД не может похвастаться. А история с детьми из Хабаровска — лишнее тому подтверждение.

Комментарии
1
Ольга Шлейнина
А что, госпожа Е.Грешнякова не знает, что творится на ДВ ЖД? Что пассажирское депо в Хабаровске, на работу бригад которого практически не было нареканий, развалили? неоднократно ездила из Хабаровска до Москвы. Всегда оставалась довольна качеством обслуживания. Кто-нибудь из депутатов попытался его отстоять?
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