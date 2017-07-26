Россиянин, которого в США сняли с рейса, собирается подать в суд

Источник: AP 2017

Ранее Еремин написал в соцсетях, что вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta. Однако, по его словам, соседний пассажир отказался сидеть с ним рядом, объяснив это тем, что ему некомфортно находиться рядом с гражданином России и «оккупантом Крыма». После чего, утверждает Еремин, его сняли с рейса и ему пришлось лететь позже другим самолетом.

«Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они (авиакомпания — ред.) мне предложили сто долларов компенсации. Я этого не прощаю», — сказал Еремин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, внятных разъяснений он от авиакомпании не получил. «Авиакомпания не сказала ничего. Они сказали, что у них пассажир, американский гражданин, неуютно чувствует лететь с российским гражданином, с оккупантом Крыма», — сказал он.

В то же время Delta AirLines заявляет, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта вовсе не за «оккупацию Крыма», а за то, что он нарушил правила безопасности.

Как сообщили РИА Новости в авиакомпании, Еремин прибыл на посадку с опозданием, прорвался через закрытую дверь и тем самым вызвал срабатывание сигнализации. В результате его допросили правоохранительные органы, а затем ему перенесли бронирование на более позднее время.