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10:07 (мск), источник: РИА Новости

Россиянин, которого в США сняли с рейса, собирается подать в суд

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Гражданин РФ Андрей Еремин, который утверждает, что его сняли с рейса в США за «оккупацию» Крыма, заявил, что намерен отстаивать свои права в суде.

Источник: AP 2017

Ранее Еремин написал в соцсетях, что вторник он собирался вылететь из Сиэтла в Атланту рейсом 1588 авиакомпании Delta. Однако, по его словам, соседний пассажир отказался сидеть с ним рядом, объяснив это тем, что ему некомфортно находиться рядом с гражданином России и «оккупантом Крыма». После чего, утверждает Еремин, его сняли с рейса и ему пришлось лететь позже другим самолетом.

«Я подам в суд за то, что меня оскорбили. Они (авиакомпания — ред.) мне предложили сто долларов компенсации. Я этого не прощаю», — сказал Еремин в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, внятных разъяснений он от авиакомпании не получил. «Авиакомпания не сказала ничего. Они сказали, что у них пассажир, американский гражданин, неуютно чувствует лететь с российским гражданином, с оккупантом Крыма», — сказал он.

В то же время Delta AirLines заявляет, что россиянина сняли с рейса Сиэтл-Атланта вовсе не за «оккупацию Крыма», а за то, что он нарушил правила безопасности.

Как сообщили РИА Новости в авиакомпании, Еремин прибыл на посадку с опозданием, прорвался через закрытую дверь и тем самым вызвал срабатывание сигнализации. В результате его допросили правоохранительные органы, а затем ему перенесли бронирование на более позднее время.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

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