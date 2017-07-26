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10:27 (мск), источник: Actualitati.md

Додон: Трудовой стаж молдаван в России будет учитываться при выходе на пенсию

Впервые президент Республики Молдова Игорь Додон провел прямой эфир с гражданами страны, где ответил на все волнующие их вопросы. Таким образом, президент рассказал о своей инициативе, касающейся рабочего стажа и выхода на пенсию.

Источник: Actualitati.md

Президент, в ходе прямого эфира, подчеркнул, что в его адрес поступают многочисленные сообщения от наших сограждан, которые работают в России, и переживают, что по возвращении домой они будут получать либо минимальную пенсию, либо вообще не будут ее получать, пишет aif.md.

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Чтобы решить этот вопрос, мы запустили процедуру подписания межгосударственного соглашения.

У Республики Молдова есть такие соглашения с Португалией и Испанией. Что означает это соглашение: если наш гражданин работает в России, при возвращении домой в Молдову, если он захочет получать здесь пенсию, при наличии этого соглашения будет возможность, чтобы учитывался его стаж, и он получал достойную пенсию, — объяснил он.

Также Додон отметил, что он приложит все усилия, для того, чтобы подписание соглашения состоялось в ближайшие месяцы.

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