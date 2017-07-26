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10:12 (мск), источник: Nakanune.ru

Титулованная свердловская спортсменка сошла с дистанции в гонке за кресло губернатора

Титулованная свердловская спортсменка Олеся Красномовец сошла с дистанции в гонке за кресло губернатора.

Кандидат от партии «Патриоты России» направила в избирательную комиссию Свердловской области заявление о снятии своей кандидатуры с выборов на должность главы региона.

Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии.

«Принимая решение об участии в выборах губернатора я понимала с какими трудностями мне и моей команде предстоит столкнуться, прежде всего, имея ввиду “муниципальный фильтр”. Но мы приложили максимум усилий — ездили по области, встречались с депутатами и активными не равнодушными жителями, проводили различные мероприятия. Выражаю огромную благодарность тем депутатам, которые поставили за меня свои подписи. Спасибо, что поверили в меня, мои идеи, мою команду. У нас замечательная область и руководить ей должен человек состоявшийся, с хорошим управленческим опытом и поддержкой на уровне руководства страны. А для меня вся эта история стала просто бесценным опытом и отличным заделом на будущее. Я посмотрела, как работают механизмы госмашины, появились новые идеи и планы. В ближайшее время сосредоточусь на развитии общественных проектов в сфере молодежной политики и популяризации спорта», — прокомментировала ситуацию сама Красномовец.

Она также призвала всех прийти на выборы и «голосовать за наиболее достойного кандидата».

«Решение Олеси Александровны вполне понятно и оправдано. Мы плодотворно сотрудничали в этот короткий период времени и, надеюсь, наше сотрудничество продолжится не зависимо от выборной кампании. Тем более с выборов губернатора наша история только начинается, ведь впереди еще и 2018 год, важный для Екатеринбурга и его жителей не только предстоящим футбольным чемпионатом», — поделился мнением председатель свердловского регионального отделения партии «Патриоты России» Константин Худяков.

Напомним, в настоящее время свои кандидатуры на выборы губернатора Свердловской области выдвинули 10 человек, четверо из них уже сдали необходимые документы, в том числе подписи депутатов, необходимые для прохождения «муниципального фильтра», в облизбирком. Среди них: кандидат от Партии пенсионеров Дмитрий Сергин, кандидат от ЛДПР Игорь Торощин, кандидат от «Справедливой России» Дмитрий Ионин и кандидат от КПРФ Алексей Парфенов.

Добавим, ранее свою кандидатуру с выборов снял мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман. Свое решение он объяснил тем, что не смог пройти «муниципальный фильтр».

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