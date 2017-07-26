Екатерина Тимофеева зарегистрирована на пост главы Калининградской области

«У рабочей группы по приему и проверке документов не было замечаний по документам, представленным кандидатом. Проведенная проверка установила, что 37 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидата, достоверны», — рассказал секретарь комиссии Олег Баязитов.

Отметим, что 25 июля Избирательная комиссия отказала в регистрации кандидата на должность главы региона Владимира Султанова. Он вовремя не предоставил листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.