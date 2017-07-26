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09:57 (мск), источник: АиФ Калининград

Екатерина Тимофеева зарегистрирована на пост главы Калининградской области

Избирком запустил «горячую линию» по выборам губернатора.

Екатерина Тимофеева зарегистрирована на пост главы Калининградской области, сообщает пресс-служба областного Избиркома.

Удостоверение зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», ей выдано 25 июля.

«У рабочей группы по приему и проверке документов не было замечаний по документам, представленным кандидатом. Проведенная проверка установила, что 37 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидата, достоверны», — рассказал секретарь комиссии Олег Баязитов.

Отметим, что 25 июля Избирательная комиссия отказала в регистрации кандидата на должность главы региона Владимира Султанова. Он вовремя не предоставил листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.

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