Екатерина Тимофеева зарегистрирована на пост главы Калининградской области
Избирком запустил «горячую линию» по выборам губернатора.
Избирком запустил «горячую линию» по выборам губернатора.
Екатерина Тимофеева зарегистрирована на пост главы Калининградской области, сообщает
Удостоверение зарегистрированного кандидата, выдвинутого избирательным объединением «Региональное отделение в Калининградской области Политической партии «Российская экологическая партия «Зеленые», ей выдано 25 июля.
«У рабочей группы по приему и проверке документов не было замечаний по документам, представленным кандидатом. Проведенная проверка установила, что 37 подписей депутатов представительных органов муниципальных образований в поддержку кандидата, достоверны», — рассказал секретарь комиссии Олег Баязитов.
Отметим, что 25 июля Избирательная комиссия отказала в регистрации кандидата на должность главы региона Владимира Султанова. Он вовремя не предоставил листы поддержки кандидата с подписями депутатов представительных органов муниципальных образований и (или) избранных на муниципальных выборах глав муниципальных образований.