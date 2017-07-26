Кандидат партии «Зеленые» в губернаторы Свердловской области сдал документы в избирком

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев, выдвинутый партией «Зеленые» на выборы губернатора Свердловской области, подал в облизбирком документы и листы поддержки выдвижения для регистрации в качестве кандидата. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе комиссии.

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«Константин Киселев сдал пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения. Теперь у облизбиркома на их проверку есть десять дней, после чего комиссией будет принято решение о регистрации кандидата или же отказе в ней», — уточнили в пресс-службе.

Киселев также представил трех кандидатов в члены Совета Федерации: директора «Инвест-сервиса» Илью Борзенкова, гендиректора «Ньютон-ПР» Алексея Глазырина и ректора Гуманитарного университета Льва Закса.

Претендентам на участие в выборах главы региона необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Срок сдачи документов для регистрации завершается в среду, 26 июля.