Кандидат партии «Зеленые» в губернаторы Свердловской области сдал документы в избирком
Всего об участии в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек.
Всего об участии в выборах главы региона, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля. /ТАСС/. Депутат городской думы Екатеринбурга Константин Киселев, выдвинутый партией «Зеленые» на выборы губернатора Свердловской области, подал в облизбирком документы и листы поддержки выдвижения для регистрации в качестве кандидата. Об этом сообщили в среду ТАСС в
«Константин Киселев сдал пакет документов для регистрации, в том числе листы поддержки своего выдвижения. Теперь у облизбиркома на их проверку есть десять дней, после чего комиссией будет принято решение о регистрации кандидата или же отказе в ней», — уточнили в
Киселев также представил трех кандидатов в члены Совета Федерации: директора «Инвест-сервиса» Илью Борзенкова, гендиректора «Ньютон-ПР» Алексея Глазырина и ректора Гуманитарного университета Льва Закса.
Претендентам на участие в выборах главы региона необходимо пройти так называемый муниципальный фильтр — собрать не менее 126 и не более 132 подписей муниципальных депутатов или избранных глав городов. Срок сдачи документов для регистрации завершается в среду, 26 июля.
Об участии в выборах губернатора Свердловской области, которые пройдут 10 сентября, заявили 11 человек, в том числе врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев («Единая Россия»).