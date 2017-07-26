Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
Министр в Австралии ушел с поста после слов матери
Как использовать для хранения место вокруг окна
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Мощному хамству США может противостоять только Россия – эксперт
Пушков о последствиях согласия Трампа на санкции
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Японская поэзия спорта
12В подвале умершего инженера нашли компьютеры NASA
10:46 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Иркутск

Срок заключения осужденного за взятки экс-мэра Усть-Илимска оставили без изменений

Обвинительный приговор был вынесен Ташкинову в апреле этого года.

Источник: AP 2017

Судебная коллегия Иркутского областного суда изменила приговор в отношении бывшего мэра города Усть-Илимск Владимира Ташкинова, который ранее был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток.

Суд, рассмотрев апелляционную жалобу экс-мэра, изменил одну из дополнительных санкций: вместо лишения права занимать выборные должности в течении семи лет ему теперь запрещено это делать в течение трех лет, сообщает издание «БайкалПост».

Ранее сообщалось, что обвинительный приговор был вынесен Ташкинову в апреле этого года. Усть-Илимский горсуд назначил ему 11 лет лишении свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 30 млн рублей штрафа, 7 лет лишения права занимать выборные должности и конфискацию автомобиля Lexus LX570.

Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в апреле 2015 года; тогда же мэр был арестован. В июле он добровольно сложил с себя полномочия. Тогда сообщалось, что размер полученных им «вознаграждений» от местных предпринимателей составил около 11 млн рублей. Следствие и суд установили, что Ташкинов получал взятки от представителей юридических лиц, работающих в Усть-Илимске по муниципальным контрактам.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
На этой неделе начнется реконструкция левобережной набережной
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь