Срок заключения осужденного за взятки экс-мэра Усть-Илимска оставили без изменений
Обвинительный приговор был вынесен Ташкинову в апреле этого года.
Обвинительный приговор был вынесен Ташкинову в апреле этого года.
Судебная коллегия Иркутского областного суда изменила приговор в отношении бывшего мэра города
Суд, рассмотрев апелляционную жалобу
Ранее сообщалось, что обвинительный приговор был вынесен Ташкинову в апреле этого года.
Уголовное дело в отношении чиновника было возбуждено в апреле 2015 года; тогда же мэр был арестован. В июле он добровольно сложил с себя полномочия. Тогда сообщалось, что размер полученных им «вознаграждений» от местных предпринимателей составил около 11 млн рублей. Следствие и суд установили, что Ташкинов получал взятки от представителей юридических лиц, работающих в