Срок заключения осужденного за взятки экс-мэра Усть-Илимска оставили без изменений

Источник: AP 2017

Судебная коллегия Иркутского областного суда изменила приговор в отношении бывшего мэра города Усть-Илимск Владимира Ташкинова, который ранее был приговорен к 11 годам лишения свободы по обвинению в получении взяток.

Суд, рассмотрев апелляционную жалобу экс-мэра, изменил одну из дополнительных санкций: вместо лишения права занимать выборные должности в течении семи лет ему теперь запрещено это делать в течение трех лет, сообщает издание «БайкалПост».

Ранее сообщалось, что обвинительный приговор был вынесен Ташкинову в апреле этого года. Усть-Илимский горсуд назначил ему 11 лет лишении свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, 30 млн рублей штрафа, 7 лет лишения права занимать выборные должности и конфискацию автомобиля Lexus LX570.