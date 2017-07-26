Глава омского Минздрава Стороженко назначает заместителей

Ожидается, что от замещаемых должностей будут освобождены, а затем вновь назначены заместители министра Ольга Богданова, Наталья Иванова, Сергей Толкачев и Людмила Шукиль.

Вероятно, что переназначение заместителей главы омского Минздрава — обычная бюрократическая процедура. Дело в том, что Андрею Стороженко перед вступлением в должность зампреда облправительства самому пришлось сложить с себя полномочия министра для дальнейшего переназначения.