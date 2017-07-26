Глава фракции КПРФ в Закдуме Хабаровского края: На местах не решают ничего
Александр Громов объяснил, почему его однопартийцы не стремятся участвовать в выборах районного и сельского масштаба.
Александр Громов объяснил, почему его однопартийцы не стремятся участвовать в выборах районного и сельского масштаба.
Представитель краевого отделения КПРФ рассказал, почему коммунисты выдвинули так мало кандидатов на выборы в муниципальные органы власти, сообщает портал «Губерния».
Напомним, что в сентябре этого года жителям региона предстоит выбирать глав поселений, а также депутатов районных, городских и сельских представительных органов. По данным краевого избиркома, коммунисты представили всего двух кандидатов.
Низкую активность на выборах прокомментировал руководитель фракции КПРФ в Законодательной думе Хабаровского края, первый секретарь крайкома партии Александр Громов.
«Многие наши сторонники не ходят на выборы, потому что отдачи нет. Смысл участия в выборах, особенно в органы местного самоуправления? Они ничего не решают. В большинстве случаев идет обман, работают деньги, работает административный ресурс. То есть резона нет. Выбрали человека — и что от этого? Институт представительных органов дискредитирован донельзя. Кроме того, очень много жалоб от руководителей на местах. Они не могут сделать