Глава фракции КПРФ в Закдуме Хабаровского края: На местах не решают ничего

«Многие наши сторонники не ходят на выборы, потому что отдачи нет. Смысл участия в выборах, особенно в органы местного самоуправления? Они ничего не решают. В большинстве случаев идет обман, работают деньги, работает административный ресурс. То есть резона нет. Выбрали человека — и что от этого? Институт представительных органов дискредитирован донельзя. Кроме того, очень много жалоб от руководителей на местах. Они не могут сделать что-то, потому что нет денег, а с них требуют — закон же никто не отменял, прокуратура за этим четко следит. Получается [руководитель] между молотом и наковальней — народом и прокуратурой (и дальше органами власти). Все требуют, а денег не дают. Если мы можем что-то решить, то в краевой думе. На местах — вообще ничего», — сказал Александр Громов.