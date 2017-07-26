Максим Решетников объявил о переходе Виктора Агеева в администрацию Перми

Как и предполагал «Ъ», господин Агеев будет исполнять обязанности первого замглавы. «Вернуть Виктора Геннадьевича в город — для меня это было не простое решение, потому что он хорошо вписался в команду, показал себя энергичным, профессиональным. Будем рады, что город получит такого управленца, тем более что команда у нас единая. Я прошу оказывать новому назначенцу максимальное содействие», — сказал Максим Решетников. По словам главы региона, Виктор Агеев будет курировать в администрации Перми вопросы градостроительства, имущественных отношений, промышленности, торговли, рекламы.



Мэр Перми Дмитрий Самойлов поблагодарил Максима Решетникова за принятое решение: «Я, действительно, очень давно просил Виктора Геннадьевича. Что касается объема работы, то у нас до 10 сентября еще много работы». «Виктора Геннадьевича самого не будем спрашивать по этому поводу. Пожелаем ему успехов», — добавил врио губернатора.