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10:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Максим Решетников объявил о переходе Виктора Агеева в администрацию Перми

Сегодня на заседании правительства врио губернатора Пермского края Максим Решетников сообщил о переходе заместителя председателя правительства — министра экономического развития и инвестиций Виктора Агеева в администрацию Перми.

Источник: РИА "Новости"

Как и предполагал «Ъ», господин Агеев будет исполнять обязанности первого замглавы. «Вернуть Виктора Геннадьевича в город — для меня это было не простое решение, потому что он хорошо вписался в команду, показал себя энергичным, профессиональным. Будем рады, что город получит такого управленца, тем более что команда у нас единая. Я прошу оказывать новому назначенцу максимальное содействие», — сказал Максим Решетников. По словам главы региона, Виктор Агеев будет курировать в администрации Перми вопросы градостроительства, имущественных отношений, промышленности, торговли, рекламы.

Мэр Перми Дмитрий Самойлов поблагодарил Максима Решетникова за принятое решение: «Я, действительно, очень давно просил Виктора Геннадьевича. Что касается объема работы, то у нас до 10 сентября еще много работы». «Виктора Геннадьевича самого не будем спрашивать по этому поводу. Пожелаем ему успехов», — добавил врио губернатора.

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