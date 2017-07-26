В Тольятти пройдет выездной прием замминистра здравоохранения

Напомним, выездные приёмы проходят в Автограде регулярно. Руководители регионального министерства принимают жителей города, как на базе тольяттинских поликлиник, так и в администрации Центрального района Тольятти. В ходе таких визитов, которые проходят раз в месяц, министр здравоохранения региона Г. Н. Гридасов и его заместители Т. И. Сочинская и С. А. Вдовенко знакомятся с предложениями граждан, рассматривают жалобы и заявления пациентов больниц и общественных организаций, принимают совместные решения и неотложные меры по спорным вопросам.