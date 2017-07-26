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11:30 (мск), источник: ТАСС

Москомэкспертиза проконтролирует траты бюджета и качество проектов по программе реновации

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Москомэкспертиза будет контролировать траты бюджета и качество проектов по программе реновации в столице. Об этом в среду сообщил председатель комитета Москвы по ценовой политике в строительстве Валерий Леонов.

«Наша задача — оценить проект на соответствие современным нормам по надежности и безопасности строительства. Мы будем жестко контролировать качество проектных работ, не допуская необоснованных трат бюджетных средств», — цитирует Леонова официальный портал московской мэрии. Москомэкспертиза проводит экспертизу всех строительных объектов, которые планируется реализовать за счет бюджета.

Ранее Леонов сообщал, что жилые дома, которые построят в Москве по программе реновации, будут полностью приспособлены для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями.
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По его словам, в новых домах планируют установить комплексные (визуальную, звуковую и тактильную) системы средств информации и сигнализации об опасности, а на парковках создадут машиноместа для транспорта маломобильных жильцов.

Программу реновации жилищного фонда Москвы утвердил президент РФ Владимир Путин 1 июля 2017 года. Проект подразумевает переселение москвичей из хрущевок во вновь построенные дома. Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации.

Справка
Главное о программе реновации московского жилья

Редакция проекта Новости.Mail.Ru кратко и наглядно отвечает на вопросы, волнующие жителей столичных пятиэтажек.

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