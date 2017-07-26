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10:55 (мск), источник: РИА Крым

В Крым приедут потомки феодосийского табачного магната Стамболи

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 июл — РИА Новости (Крым). С 26 по 30 июля в Крыму с официальным визитом будет находиться делегация потомков табачного магната, купца 1-й гильдии Иосифа Стамболи, бывшего владельца Феодосийской табачной фабрики. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи РК.

Источник: РИА "Новости"

Семья внука известного фабриканта встретиться с вице-премьером Крыма Ларисой Опанасюк, посетит Массандровский и Ливадийский дворцы, экскурсию по маршруту «Малый Иерусалим» в Евпатории, а также Феодосии, где примет участие в культурной программе, посвященной празднованию 200-летию со дня рождения Ивана Айвазовского, и проведет пресс-конференцию на Даче Стамболи.

Основатель рода Осип (Иосиф) Ильич Стамболи (Истамбуллы) родился в Турции в 1799 году. В конце 1830-х годов вместе с сыном Вениамином переехал в Феодосию, где в 1861 году открыл первую в Крыму табачную фабрику. Ее продукция высоко ценилась на внутреннем рынке, а в 1895 году Вениамин Стамболи выступил с ней на всемирной выставке табака в Париже, заняв первое место и получив золотую медаль.

После смерти Вениамина Стамболи его сыновья продолжили табачное дело. Один из них, купец первой гильдии Иосиф Стамболи хотел преподнести усадьбу в качестве свадебного подарка своей будущей супруге. Строительство Дачи Стамболи обошлось ему в очень крупную по тем временам сумму — 1,1 млн рублей.

После Октябрьской революции вся семья Стамболи покинула Крым и поселилась, по разным данным, в Турции или во Франции, сообщили в Мининформе.

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