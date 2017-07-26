Сергей Мельников утвержден в должности главы администрации Балтийска
Он приступил к выполнению обязанностей в конце марта.
Он приступил к выполнению обязанностей в конце марта.
Бывший глава комитета городского хозяйства мэрии Калининграда Сергей Мельников утвержден в должности главы администрации района. За его кандидатуру 25 июля единогласно проголосовал районный совет депутатов.
Как сообщалось ранее, он приступил к выполнению обязанностей в конце марта.
«Голосование было открытым, что не противоречит существующему регламенту Совета. Решение вступило в силу со дня принятия», — сообщает газета «Вестник Балтийска».
Отметим, что место председателя комитета городского хозяйства, замглавы Калининграда вместо Мельникова занял Юрий Кондратьев.