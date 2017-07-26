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10:45 (мск), источник: АиФ Калининград

Сергей Мельников утвержден в должности главы администрации Балтийска

Он приступил к выполнению обязанностей в конце марта.

Бывший глава комитета городского хозяйства мэрии Калининграда Сергей Мельников утвержден в должности главы администрации района. За его кандидатуру 25 июля единогласно проголосовал районный совет депутатов.

Как сообщалось ранее, он приступил к выполнению обязанностей в конце марта.

«Голосование было открытым, что не противоречит существующему регламенту Совета. Решение вступило в силу со дня принятия», — сообщает газета «Вестник Балтийска».

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Отметим, что место председателя комитета городского хозяйства, замглавы Калининграда вместо Мельникова занял Юрий Кондратьев.

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