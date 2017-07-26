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10:52 (мск), источник: ЕАН

Выборы губернатора Свердловской области пройдут без женщин

В бюллетене для выборов губернатора Свердловской области будут только мужчины.

Это стало очевидно сегодня, после того, как с дистанции сошла представитель «Патриотов России» Олеся Красномовец.

Напомним, ранее о намерении участвовать в кампании говорила и Евгения Чудновец, но облизбирком заявил о нарушении процедуры выдвижения.

Красномовец сегодня признала, что не прошла так называемый муниципальный фильтр.

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Таким образом, на право принять участие в выборах продолжают претендовать Евгений Куйвашев («Единая Россия»), Алексей Парфенов (КПРФ), Игорь Торощин (ЛДПР), Дмитрий Сергин («Российская партия пенсионеров за справедливость»), Константин Киселев («Зеленые»), Виктор Костромин («Народ против коррупции»), Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), Иван Волков («Российский общенародный союз») и Олег Сотников («Партия ветеранов России»).

По мнению специалистов, чисто мужской бюллетень для Среднего Урала достаточно логичен и объясним. «Да, запрос на присутствие женщин в политике есть. Но на уровне губернаторов в России их можно пересчитать по пальцам. В нашей области традиционно мужчины правят балом, хотя женщины и занимают достаточно высокие должности, но до уровня губернатора, к сожалению, их амбиции пока не доросли. Может быть, это специфика нашего промышленного региона с его внутриэлитными взаимоотношениями, где большинство ФПГ, которые поддерживают тех или иных губернаторов, выбирают мужчин», — полагает политтехнолог Александр Пирогов.

Впрочем, по мнению Пирогова, и Чудновец, и Красномовец изначально не претендовали на серьезное участие в избирательном процессе. «Они заявляли о планах на губернаторское кресло, скорее, не для того, чтобы реально возглавить регион, а чтобы поучаствовать в медийной повестке и, возможно, тем самым решить какие-то свои проблемы», — считает Пирогов. Голосование назначено на 10 сентября.

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