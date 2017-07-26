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10:54 (мск), источник: Nakanune.ru

Куйвашев отправил глав свердловских муниципалитетов в лагеря

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поручил руководителям муниципалитетов лично посетить оздоровительные лагеря. Цель — проверка соблюдения норм безопасности и контроля за грамотной организацией воспитательной работы.

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Как отметил заместитель губернатора Павел Креков, на сегодняшний день летняя оздоровительная кампания в регионе идет без чрезвычайных ситуаций, большинство загородных лагерей — 60 из 72 — будут работать в четыре смены. По итогам первой и второй смен отдохнуло порядка 180 тыс. свердловских школьников.

В настоящее время организован мониторинг открытия несанкционированных лагерей. Серьезное внимание уделяется подготовке кадров: организованы курсы повышения квалификации для педагогов и вожатых.

Как отметил Павел Креков, в этом году в Свердловской области было увеличено финансирование летней оздоровительной кампании. На её проведение из региональной казны и местных бюджетов было выделено свыше 1,8 млрд руб., что больше, чем в прошлом году на 70 млн руб.

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