Куйвашев отправил глав свердловских муниципалитетов в лагеря

Об этом Накануне.RU сообщили в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Как отметил заместитель губернатора Павел Креков, на сегодняшний день летняя оздоровительная кампания в регионе идет без чрезвычайных ситуаций, большинство загородных лагерей — 60 из 72 — будут работать в четыре смены. По итогам первой и второй смен отдохнуло порядка 180 тыс. свердловских школьников.

В настоящее время организован мониторинг открытия несанкционированных лагерей. Серьезное внимание уделяется подготовке кадров: организованы курсы повышения квалификации для педагогов и вожатых.