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11:47 (мск), источник: Вести Приморье

Гостиницу-долгострой «Хаятт» во Владивостоке планируют сдать к середине 2018 года

Пятизвездочную гостиницу «Хаятт» на Корабельной набережной, которую планировали сдать еще к 2012 году, достроят к середине 2018 года. Об этом было сообщено в среду на заседании депутатов фракции «Единая Россия» Заксобрания края.

Источник: Reuters

Пятизвездочную гостиницу «Хаятт», которую планировали сдать еще к 2012 году, достроят к середине 2018 года. Об этом было сообщено в среду на заседании депутатов фракции «Единая Россия» Законодательного собрания региона, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Сейчас на строительной площадке задействовано более 280 человек, и организована работа в ночную смену. Строительная готовность объекта составляет около 90 процентов. Срок окончания строительства гостиницы — середина 2018 года», — уточнила пресс-служба Заксобрания.

Строительство двух пятизвездочных отелей «Хаятт» было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. Бюджетные инвестиции в строительство уже составили более 13 млрд рублей. Депутаты Заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых пока не был выдержан.

В конце октября 2015 года власти сообщили, что гостиницу на Корабельной набережной планируется достроить в 2016 году и сдать в эксплуатацию ко второму Восточному экономическому форуму, а второй отель на мысе Бурный выставят на продажу в нынешнем незавершенном состоянии, включив в стартовую стоимость объекта все материалы, уже закупленные для отеля, в том числе мебель и оборудование. Следующим сроком сдачи был назван 2017 год, однако достройка вновь потребовала выделения средств из регионального бюджета. Второй отель уже дважды в этом году выставлялся на торги, но покупателей на него не нашлось.

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