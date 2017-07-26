Гостиницу-долгострой «Хаятт» во Владивостоке планируют сдать к середине 2018 года

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Пятизвездочную гостиницу «Хаятт», которую планировали сдать еще к 2012 году, достроят к середине 2018 года. Об этом было сообщено в среду на заседании депутатов фракции «Единая Россия» Законодательного собрания региона, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на ТАСС.

«Сейчас на строительной площадке задействовано более 280 человек, и организована работа в ночную смену. Строительная готовность объекта составляет около 90 процентов. Срок окончания строительства гостиницы — середина 2018 года», — уточнила пресс-служба Заксобрания.

Строительство двух пятизвездочных отелей «Хаятт» было включено в программу подготовки Владивостока к саммиту АТЭС 2012 года. Однако объекты не были построены в срок. Бюджетные инвестиции в строительство уже составили более 13 млрд рублей. Депутаты Заксобрания Приморского края несколько раз увеличивали объемы финансирования строительства, также назначались новые сроки сдачи объектов, ни один из которых пока не был выдержан.