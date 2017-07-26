Кандидат в губернаторы Прикамья Филатова сдала документы в крайизбирком

Также Ирина Филатова назвала свою тройку кандидатов в состав Совфеда. Ими стали депутаты пермского заксобрания Владимир Чулошников, Илья Кузьмин и депутат пермской гордумы Геннадий Сторожев.
«Процесс сбора подписей занял около месяца. На первом этапе было много листов с ошибками — нотариуса и нашими — допущенными при заполнении. В последние две с половиной недели мы этот фактор убрали. Сегодня мы сдали 245 подписей, из которых 53 принадлежат депутатам второго уровня», — прокомментировала Ирина Филатова.
Напомним, что первым документы в КИК вчера сдал глава региона Максим Решетников. Период сдачи подписей стартовал 21 июля и завершается сегодня в 18 часов местного времени. Окончательный список участников выборов станет известен после проверки достоверности сведений в листах поддержки кандидатов в срок до 4 августа.