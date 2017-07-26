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11:12 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Кандидат в губернаторы Прикамья Филатова сдала документы в крайизбирком

ПЕРМЬ, 26 июля, ФедералПресс. Сегодня кандидат в губернаторы Пермского края от КПРФ Ирина Филатова сдала в крайизбирком (КИК) подписи муниципальных депутатов, собранные в свою поддержку.

Также Ирина Филатова назвала свою тройку кандидатов в состав Совфеда. Ими стали депутаты пермского заксобрания Владимир Чулошников, Илья Кузьмин и депутат пермской гордумы Геннадий Сторожев.

«Процесс сбора подписей занял около месяца. На первом этапе было много листов с ошибками — нотариуса и нашими — допущенными при заполнении. В последние две с половиной недели мы этот фактор убрали. Сегодня мы сдали 245 подписей, из которых 53 принадлежат депутатам второго уровня», — прокомментировала Ирина Филатова.

Напомним, что первым документы в КИК вчера сдал глава региона Максим Решетников. Период сдачи подписей стартовал 21 июля и завершается сегодня в 18 часов местного времени. Окончательный список участников выборов станет известен после проверки достоверности сведений в листах поддержки кандидатов в срок до 4 августа.

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