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11:25 (мск), источник: СуперОмск

Тетянников стал управделами в мэрии Омска

Лидер омских единороссов Юрий Тетянников назначен вице-мэром, управляющим делами администрации города.

Источник: Reuters

Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов подписал распоряжение о назначении заместителем главы города, управляющего делами мэрии секретаря политсовета омского регионального отделения «Единой России» Юрия Тетянникова. К работе лидер омских единороссов приступает с 26 июля.

«Юрий Александрович [Тетянников] имеет огромный опыт работы на муниципальном уровне. Нет сомнений, что он справится с возложенными на него обязанностями», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев.

Ранее Юрий Тетянников уволился с должности первого заместителя главы Омского района. Также Тетянников баллотируется в Омский городской Совет по общегородскому списку кандидатов. Выборы пройдут 10 сентября в единый день голосования.

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