Тетянников стал управделами в мэрии Омска
Лидер омских единороссов Юрий Тетянников назначен
Лидер омских единороссов Юрий Тетянников назначен
Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов подписал распоряжение о назначении заместителем главы города, управляющего делами мэрии секретаря политсовета омского регионального отделения «Единой России» Юрия Тетянникова. К работе лидер омских единороссов приступает с 26 июля.
«Юрий Александрович [Тетянников] имеет огромный опыт работы на муниципальном уровне. Нет сомнений, что он справится с возложенными на него обязанностями», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев.
Ранее Юрий Тетянников уволился с должности первого заместителя главы Омского района. Также Тетянников баллотируется в Омский городской Совет по общегородскому списку кандидатов. Выборы пройдут 10 сентября в единый день голосования.