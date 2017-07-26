Тетянников стал управделами в мэрии Омска

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Исполняющий обязанности мэра Омска Сергей Фролов подписал распоряжение о назначении заместителем главы города, управляющего делами мэрии секретаря политсовета омского регионального отделения «Единой России» Юрия Тетянникова. К работе лидер омских единороссов приступает с 26 июля.

«Юрий Александрович [Тетянников] имеет огромный опыт работы на муниципальном уровне. Нет сомнений, что он справится с возложенными на него обязанностями», — пояснил в разговоре с «СуперОмском» заместитель директора департамента информационной политики администрации города Виктор Гашеев.