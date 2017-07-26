Омскому губернатору стало страшно из-за статистики ДТП
Виктор Назаров был вынужден собрать внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области.
Виктор Назаров был вынужден собрать внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в Омской области.
В правительстве Омской области прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Губернатор Виктор Назаров выразил обеспокоенность статистикой ДТП на омских дорогах.
«Сообщения о серьезных ДТП поступают практически ежедневно. Только в выходные погибли 7 человек. Среди них и молодые люди, и ребятишки. Страшно становится. Это же наши люди, человеческие жизни, которые мы так бездарно теряем», — заявил Назаров.
С начала года сотрудниками полиции возбуждено более 12 тыс. дел об административных правонарушениях водителей, 100 должностных лиц привлечены к ответственности. Глава региона обратил внимание на то, что руководители транспортных предприятий будут нести личную ответственность за нарушения водителей.
Виктор Назаров дал поручение сформировать План воспитательных мероприятий по ПДД для школьников и молодежи.