Омскому губернатору стало страшно из-за статистики ДТП

В правительстве Омской области прошло внеочередное заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Губернатор Виктор Назаров выразил обеспокоенность статистикой ДТП на омских дорогах.

«Сообщения о серьезных ДТП поступают практически ежедневно. Только в выходные погибли 7 человек. Среди них и молодые люди, и ребятишки. Страшно становится. Это же наши люди, человеческие жизни, которые мы так бездарно теряем», — заявил Назаров.

С начала года сотрудниками полиции возбуждено более 12 тыс. дел об административных правонарушениях водителей, 100 должностных лиц привлечены к ответственности. Глава региона обратил внимание на то, что руководители транспортных предприятий будут нести личную ответственность за нарушения водителей.