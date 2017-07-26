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12:06 (мск), источник: РИА Новости

Суд в Киеве обязал СБУ расследовать возможную госизмену Порошенко

КИЕВ, 26 июл — РИА Новости. Печерский районный суд Киева обязал Службу безопасности Украины (СБУ) возбудить уголовное дело против президента страны Петра Порошенко по заявлению о возможной государственной измене, сообщил экс-замглавы Генпрокуратуры Ренат Кузьмин.

Источник: Reuters

«Публикую определение Печерского суда Киева от 25 июля… Суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13 февраля», — написал Кузьмин в среду в Facebook.

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Он сообщил, что ранее подал в СБУ заявление на Порошенко о совершении уголовного преступления по статье «государственная измена».

Экс-прокурор утверждает, что президент Украины «в 2013—2017 годах через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины».

При этом, по словам экс-замгенпрокурора, спецслужба отказалась заниматься расследованием изложенных в заявлении фактов, сославшись на то, что деятельность фабрики Roshen в РФ не запрещена украинской стороной.

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми, подчеркивая, что не является стороной конфликта в Донбассе. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта, не поддерживает ополченцев и не направляет в Донбасс войска. Москва также не раз заявляла, что не является субъектом минских соглашений по урегулированию в Донбассе, а разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

Комментарии
5
Брис Борисович
Неужели опять,как уж ,выкрутится? Или будет интересно....
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Оксана Л
Это так как и тебе, А,Б,,зарплату платит РФ! Мы ведь покупаем американские товары, акции, облигации, ну вот, а значит, ты получаешь от нас. Не боишься ли ответить перед народом за госизмену? Какая логика????? Так же, как и все украинцы предатели, т.к. жгут у себя дома российский газ! Короче, цирк бродячих артистов...
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Валентина Степаненко
Матерь Божия! Я вообще думала, что Украина уже достигла дна, и вдруг снизу постучали.... Присоединяюсь к вам, насчет пивка не скажу,к пиву у меня чота не чота, а вот чипсы квасом запивать буду с удовольствием :)
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