Суд в Киеве обязал СБУ расследовать возможную госизмену Порошенко

Источник: Reuters

«Публикую определение Печерского суда Киева от 25 июля… Суд обязал Службу безопасности Украины зарегистрировать в Едином реестре досудебных расследований (возбудить уголовное дело) информацию, изложенную в моем заявлении от 13 февраля», — написал Кузьмин в среду в Facebook.

Он сообщил, что ранее подал в СБУ заявление на Порошенко о совершении уголовного преступления по статье «государственная измена».

Экс-прокурор утверждает, что президент Украины «в 2013—2017 годах через принадлежащую ему Липецкую фабрику Roshen финансировал российскую армию, с которой он, по его же словам, воюет на Донбассе как верховный главнокомандующий вооруженных сил Украины».

При этом, по словам экс-замгенпрокурора, спецслужба отказалась заниматься расследованием изложенных в заявлении фактов, сославшись на то, что деятельность фабрики Roshen в РФ не запрещена украинской стороной.