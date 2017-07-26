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12:50 (мск), источник: Интерфакс

Москалькова выступила за прохождение россиянками срочной службы в армии

Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что женщины должны иметь право проходить срочную службу в армии.

Источник: РИА "Новости"
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«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно», — сказала Москалькова в среду на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Она отметила, что сегодня российская армия стала сильнее и презентабельнее, чем даже 10 лет назад, однако в ней остаются проблемы. Так, нет индексации зарплат военнослужащих, и зарплаты снижаются.

«Я считаю, что у нас обижены сегодня вдовы погибших при исполнении служебных обязанностей. Это огромная площадка для помощи: сиротам, вдовам, военнослужащим, которые ушли на пенсию», — добавила уполномоченный.

Комментарии
4
Stephanie Willyard
18+ ➜ ebad.ru
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Виктор Гущин
И спать обязательно в общей казарме...
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Брис Борисович
А сама,то пойдёт???Будет окопы рыть,снаряды протирать,на большее,не годится.
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