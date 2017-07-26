Москалькова выступила за прохождение россиянками срочной службы в армии

Источник: РИА "Новости"

«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно», — сказала Москалькова в среду на форуме «Территория смыслов на Клязьме».

Она отметила, что сегодня российская армия стала сильнее и презентабельнее, чем даже 10 лет назад, однако в ней остаются проблемы. Так, нет индексации зарплат военнослужащих, и зарплаты снижаются.