Москалькова выступила за прохождение россиянками срочной службы в армии
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что женщины должны иметь право проходить срочную службу в армии.
Москва. 26 июля. INTERFAX.RU — Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает, что женщины должны иметь право проходить срочную службу в армии.
«Может, не все меня поддержат, но я считаю, что девчонки у нас ущемлены в праве служить срочную службу солдатом. Им не разрешают, это неправильно», — сказала Москалькова в среду на форуме «Территория смыслов на Клязьме».
Она отметила, что сегодня российская армия стала сильнее и презентабельнее, чем даже 10 лет назад, однако в ней остаются проблемы. Так, нет индексации зарплат военнослужащих, и зарплаты снижаются.
«Я считаю, что у нас обижены сегодня вдовы погибших при исполнении служебных обязанностей. Это огромная площадка для помощи: сиротам, вдовам, военнослужащим, которые ушли на пенсию», — добавила уполномоченный.