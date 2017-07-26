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12:22 (мск), источник: Sputniknews.kz

Египет обещает скоро рассказать, за что задержали казахстанских студентов

Казахстанские дипломаты продолжают вести переговоры по выяснению причин задержания шестерых студентов в Египте.

АСТАНА, 26 июл — Sputnik. Казахстанская сторона продолжает вести работу по прояснению судьбы шестерых студентов из Казахстана, задержанных в Египте, сообщил официальный представитель министерства иностранных дел Казахстана Ануар Жайнаков.

«На состоявшейся вчера в Каире встрече с послом Казахстана заместитель главы внешнеполитического ведомства Египта заверил, что официальный ответ будет дан казахстанской стороне в ближайшее время. В Министерство иностранных дел Казахстана также был приглашен временный поверенный в делах Египта в Астане», — написал Жайнаков на своей странице в Facebook.

Как сообщалось ранее, двое магистрантов университета имени Абылай хана 11 июля прибыли в Каир для прохождения двухмесячных языковых курсов. Они проживали в одной квартире с еще четырьмя казахстанскими студентами, которые также обучались в этом учебном заведении. 20 июля связь с ними была прервана, они перестали выходить на контакт со своими близкими. 25 июля выяснилось, что всех шестерых задержала египетская полиция, однако причины задержания граждан Казахстана до сих пор не известны.

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