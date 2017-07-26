Дублем федерального акта считает закон о такси управление регконтроля Хабаровского края
По словам главы госоргана, именно поэтому документ не стали обсуждать с перевозчиками.
По словам главы госоргана, именно поэтому документ не стали обсуждать с перевозчиками.
Хабаровск, 26 июля, AmurMedia.
Новый закон о такси в Хабаровском крае повторит на уровне региона уже имеющийся федеральный закон. По этой причине было принято решение к обсуждению законопроекта участников таксомоторного рынка не привлекать, сообщил корр. ИА AmurMedia начальник управления регионального государственного контроля и лицензирования Александр Ворыпаев.
Ранее агентство сообщало, что новый законопроект о легковых такси был рассмотрен комитетом хабаровской Законодательной думы без учета мнения самих перевозчиков.
Как рассказал начальник управления регконтроля Александр Ворыпаев, закон «О порядке осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Хабаровском крае» был принят в первом чтении в связи с требованием ФЗ-69.
— Конкретно данный вид регионального контроля должен быть определен на уровне данного субъекта законом. По сути, просто дублируется федеральный закон. И рассмотренный сегодня закон просто нужно было принять. Если есть
Это высказывание в определенной мере перекликается с официальным ответом управления на запрос агентства.
«Указанный проект закона не реryлирует деятельность представителей таксомоторного рынка, а устанавливает порядок осуществления регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа легковым такси. Проект закона устанавливает порядок, предусмотренный федеральным законодательством, не вносит новые положения и не изменяет существующие. В соответствии с установленными требованиями к разработке нормативных правовых актов, в случае, если разрабатываемый проект будет устанавливать новые или изменять ранее предусмотренные обязанности, а также устанавливать, изменять или отменять ранее установленную ответственность за нарушение обязательных требований для субъектов предпринимательской деятельности, управление в обязательном порядке обратится к представителям рассматриваемой сферы с целью проведения общественных обсуждений» — сообщается в документе за подписью начальника управления регионального госконтроля и лицензирования Александра Ворыпаева.
В то же время возникает вопрос, почему на рассмотрение, по уверениям управления госконтроля, формального и дублирующего закона акцентировалось внимание в анонсе для СМИ и позднее отдельно комментировалось для ряда средств массовой информации.
Также отдельное внимание привлекает слишком бюрократический подход к принятию законов. По мнению главы Дальневосточной ассоциации такси Александра Садкова, гораздо более продуктивно было бы, если бы управление все же вышло на контакт с представителями таксомоторного рынка.
— Все же в случае с федеральными законами не лишним бывает вносить на уровне регионов поправки с учетом местного колорита и особенностей работы. Такой нормативный акт был бы гораздо полезнее для нашей работы, чем