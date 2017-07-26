Новосибирский губернатор призвал обманутых дольщиков прекратить голодовку
Владимир Городецкий отметил, что власти заинтересованы до конца довести расследование по этому вопросу.
Владимир Городецкий отметил, что власти заинтересованы до конца довести расследование по этому вопросу.
НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий считает голодовку жителей Новосибирска, вложивших деньги в долгострой на Тульской улице, не лучшим методом решения проблемы и намерен уговорить обманутых дольщиков разобраться в ней без голодовки. Об этом он сообщил в среду журналистам.
«Приходить с голодовкой — не лучший метод. По Тульской улице недостатка в диалогах с властью не было. Три месяца работает по этому вопросу специальная рабочая группа во главе с министром строительства региона, городскими властями и инициативной группой», — сказал он.
Городецкий отметил, что власти заинтересованы до конца довести расследование по этому вопросу и будут помогать решать обманутым людям их проблему, однако, получить статус «обманутого дольщика» они должны по закону только через суд. Губернатор напомнил, что в регионе разработана целая система мер поддержки обманутых дольщиков. Это компенсация за подключение инженерных сетей к долгостроям — ежегодно из бюджета на это выделяется около 74 млн рублей, регион также берет на себя затраты на лифтовое хозяйство, до 20 млн рублей в год выделяется в качестве поддержки дольщикам с низкими доходами. Кроме того, областной закон поддерживает застройщиков, которые достраивают проблемные дома, выделяя им участки под застройку без торгов.
Ранее сообщалось, что жители Новосибирска, вложившие деньги в долгострой на улице Тульской 24 июля объявили о возобновлении голодовки в центре города. Ее участники требуют проведения
Строительство дома на Тульской улице началось в 2004 году, но было остановлено
В июне текущего года был заключен договор с новым генподрядчиком — СМУ-9, строительство дома планируют завершить к началу 2019 года, квартиры в нем получат около 500 обманутых дольщиков. По данным мэрии Новосибирска, ведется работа с еще примерно 100 дольщиками, которые не имеют договора участия в долевом строительстве и статуса «обманутый дольщик», но подписали с бывшим подрядчиком предварительные соглашения. Их статус будет подтвержден в рамках уголовного дела, затем мэрия подпишет с ними соглашения, однако, скорее всего, квартиры они получат уже в других новостройках.