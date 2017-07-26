Жители Таймыра снова потребовали отделить район от Красноярского края

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Активисты Таймыра в третий раз подали документы, необходимые для проведения референдума по вопросу отсоединения от Красноярского края. Ранее инициативной группе дважды отказывали в их просьбе: в первый раз — избирком, а во второй раз — районный совет депутатов.

«Сейчас мы в третий раз подали документы на проведение референдума в избирком. Надо будет — подадим и в четвертый, и в пятый, столько, сколько необходимо. Мы действуем по Конституции, по закону, и требуем, чтобы к мнению людей прислушались. Политической подоплеки в наших действиях нет — мы стремимся реализовать свои гражданские права, прописанные в Конституции.

С 31 июля по 9 августа мы планируем провести опрос среди как минимум 1200 жителей Таймыра, чтобы до референдума еще раз выяснить, как они относятся к идее возвращения особого статуса. Нас депутаты райсовета упрекали: якобы мы требуем референдума при отсутствии доказательств того, что и люди заинтересованы в его проведении. Думаю, сейчас все встанет на свои места, — цитирует члена инициативной группы Стеллу Кох DK.ru.

Также активистка отметила, что собственная инициативная группа по отделению от Красноярского края будет создана и в Эвенкии. Представители района уже написали заявление в Конституционный суд с просьбой дать оценку некоторым положениям закона об объединении регионов.

Ранее члены инициативной группы заявляли, что после объединения с Красноярским краем в 2007 году жители Таймыра стали хуже жить — большую часть госструктур перенесли в Красноярск и Норильск, а часть населения лишилась работы. Также возникли проблемы с получением госуслуг.

Сейчас Таймыр находится в составе Красноярского края как один муниципальный район. Главой Таймыра является Сергей Ткаченко.