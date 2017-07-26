Два самолёта Су 30 СМ передал Иркутский авиазавод минобороны России в единый день приёмки военной техники
В России — единый день приёмки военной техники. Каждое предприятие страны, которое
В России — единый день приёмки военной техники. Каждое предприятие страны, которое
— Товарищ подполковник, полёт выполнен, меры безопасности не нарушены, самолёт соответствует ТУ.
— Система управления достаточно оптимизирована и помогает лётчику уже не задумываться о тех многих вещах, над которыми действительно приходилось думать на самолётах предыдущих поколений. Здесь можно пилотировать, не смотря в кабину, можно брать ручкой на полный ход, не задумываясь, что ты свалишься или потеряешь скорость, или
От сборки фюзеляжа до установки двигателя. Су-30СМ производят вот в этих цехах Иркутского авиазавода. В год 50−60 истребителей.
— До недавних времен Иркутский авиационный завод работал в основном с экспортными грузополучателями, то есть самолёты поставлялись в Малайзию, Индию, Алжир. В последние годы мы в основном работаем на министерство обороны и стараемся контракты минобороны выполнять с нужным качеством и в срок, — говорит заместитель начальника
И сегодня в срок завод готов передать минобороны новые самолёты. 26 июля в России — единый день приёмки военной техники.
Вот эти машины Су-30СМ сегодня полностью готовы к военной приёмке. Они окрашены в цвета ВВС России, а значит, все заводские испытания они успешно прошли и готовы покинуть этот ангар.
Эти истребители будут «служить» в авиачасти в Курской области. До места дислокации их перегонят военные лётчики. У них на пути всего одна посадка для дозаправки, в Новосибирске. Вот пилоты проводят предполётный осмотр и — на аэродром постоянного базирования, но сначала подписание формуляра самолета. Представители военной приёмки Минобороны и авиазавода ставят подписи в главном документе самолёта.
— Самолёт строится почти два года и вот эта заключительная фаза, то, что машина готова, — говорит начальник 420-го военного представительства министерства обороны РФ Игорь Горохов.
А в иркутском небе пилоты продолжают испытывать истребители. В этом году Иркутский завод поставит для министерства обороны ещё несколько самолётов Су-30СМ и Як-130.