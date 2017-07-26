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12:17 (мск), источник: Вести Иркутск

Два самолёта Су 30 СМ передал Иркутский авиазавод минобороны России в единый день приёмки военной техники

В России — единый день приёмки военной техники. Каждое предприятие страны, которое что-либо производит для министерства обороны, готово передать ведомству свою продукцию. В Иркутске уверенно прошли испытания два новых Су-30СМ.

Источник: Вести Иркутск

— Товарищ подполковник, полёт выполнен, меры безопасности не нарушены, самолёт соответствует ТУ.

Лётчик-испытатель Виктор Крюков освоил новый самолёт. Говорит, Су-30СМ — надёжный и комфортный. А ведь ему есть с чем сравнивать. У Виктора налёт часов на МиГ-29, Су-27 и Су-25, Як-130. Этот истребитель с современным бортовым оборудованием, мощными локационными станциями, высокоточным оружием. Он способен работать в любых условиях. И главное, рассказывают пилоты, машина безопасна.

— Система управления достаточно оптимизирована и помогает лётчику уже не задумываться о тех многих вещах, над которыми действительно приходилось думать на самолётах предыдущих поколений. Здесь можно пилотировать, не смотря в кабину, можно брать ручкой на полный ход, не задумываясь, что ты свалишься или потеряешь скорость, или куда-то упадешь. Это комфортная, шикарная машина. Вот наш Су-30СМ можно смело сравнить с Мерседесом, — говорит старший лётчик-испытатель 420-го военного представительства Виктор Крюков.

От сборки фюзеляжа до установки двигателя. Су-30СМ производят вот в этих цехах Иркутского авиазавода. В год 50−60 истребителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

— До недавних времен Иркутский авиационный завод работал в основном с экспортными грузополучателями, то есть самолёты поставлялись в Малайзию, Индию, Алжир. В последние годы мы в основном работаем на министерство обороны и стараемся контракты минобороны выполнять с нужным качеством и в срок, — говорит заместитель начальника лётно-испытательного подразделения Иркутского авиазавода Роман Пущин.

И сегодня в срок завод готов передать минобороны новые самолёты. 26 июля в России — единый день приёмки военной техники.

Вот эти машины Су-30СМ сегодня полностью готовы к военной приёмке. Они окрашены в цвета ВВС России, а значит, все заводские испытания они успешно прошли и готовы покинуть этот ангар.

Эти истребители будут «служить» в авиачасти в Курской области. До места дислокации их перегонят военные лётчики. У них на пути всего одна посадка для дозаправки, в Новосибирске. Вот пилоты проводят предполётный осмотр и — на аэродром постоянного базирования, но сначала подписание формуляра самолета. Представители военной приёмки Минобороны и авиазавода ставят подписи в главном документе самолёта.

— Самолёт строится почти два года и вот эта заключительная фаза, то, что машина готова, — говорит начальник 420-го военного представительства министерства обороны РФ Игорь Горохов.

А в иркутском небе пилоты продолжают испытывать истребители. В этом году Иркутский завод поставит для министерства обороны ещё несколько самолётов Су-30СМ и Як-130.

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