Омский политик сравнил себя с Путиным

«Здесь абсолютно никакого конфликта между мной и партий нет. Я общественник с 15-летним стажем, поэтому хотелось бы выразить доверие всем тем, кто отдаст за меня подписи. Хотелось бы попробовать самому пройти весь этот путь самовыдвиженца. Еще хотелось бы сказать, что на следующих выборах президента Владимир Владимирович Путин пойдет самовыдвиженцем. Уважаю его как руководителя и за личные качества и хочу таким образом поддержать его начинания», — заявил Радик Миниханов в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».