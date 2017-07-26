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12:09 (мск), источник: СуперОмск

Омский политик сравнил себя с Путиным

Политик Радик Миниханов прокомментировал свое неожиданное решение идти в Омский городской Совет самовыдвиженцем. Политик внезапно подал документы в горизбирком на самовыдвижение, хотя ранее собирался возглавлять региональную группу на одном из округов от «Справедливой России».

По словам Миниханова, конфликта с линией партии у него нет. Свой политический выбор он связывает с карьерой Владимира Путина.

«Здесь абсолютно никакого конфликта между мной и партий нет. Я общественник с 15-летним стажем, поэтому хотелось бы выразить доверие всем тем, кто отдаст за меня подписи. Хотелось бы попробовать самому пройти весь этот путь самовыдвиженца. Еще хотелось бы сказать, что на следующих выборах президента Владимир Владимирович Путин пойдет самовыдвиженцем. Уважаю его как руководителя и за личные качества и хочу таким образом поддержать его начинания», — заявил Радик Миниханов в разговоре с корреспондентом «СуперОмска».

Напомним, выборы в Омский городской Совет состоятся 10 сентября. До 18:00 31 июля городская избирательная комиссия принимает документы у желающих участвовать в выборах.

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