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12:43 (мск), источник: УралПолит.ру

Мэрия Екатеринбурга расширила список гостевых маршрутов к ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля, ИА УралПолит.Ru. Мэрия Екатеринбурга расширила список гостевых маршрутов к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале Екатеринбурга, в список резервных второстепенных маршрутов дополнительно включены пять маршрутов: «Центр города — тренировочная площадка СОК «Калининец», «Центр города — тренировочная площадка СК «Урал», «Центр города — тренировочная площадка СК «СКБ — Банк Арена», «Центр города — тренировочная площадка ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш», «Гостиница «Рамада» — тренировочная площадка ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш».

Как ранее писал «УралПолит.Ru», в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу мэрия уральской столицы предложила обязать горожан за свой счет провести паспортизацию фасадов зданий, расположенных на пути следования делегаций.

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