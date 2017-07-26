Мэрия Екатеринбурга расширила список гостевых маршрутов к ЧМ-2018
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля, ИА УралПолит.Ru. Мэрия Екатеринбурга расширила список гостевых маршрутов к чемпионату мира по футболу 2018 года.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 июля, ИА УралПолит.Ru. Мэрия Екатеринбурга расширила список гостевых маршрутов к чемпионату мира по футболу 2018 года.
Согласно постановлению, опубликованному на официальном портале Екатеринбурга, в список резервных второстепенных маршрутов дополнительно включены пять маршрутов: «Центр города — тренировочная площадка СОК «Калининец», «Центр города — тренировочная площадка СК «Урал», «Центр города — тренировочная площадка СК «СКБ — Банк Арена», «Центр города — тренировочная площадка ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш», «Гостиница «Рамада» — тренировочная площадка ЕМУП «Парк-стадион «Химмаш».
Как ранее писал «УралПолит.Ru», в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу мэрия уральской столицы предложила обязать горожан за свой счет провести паспортизацию фасадов зданий, расположенных на пути следования делегаций.