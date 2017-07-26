Куйвашеву доложили о ходе строительства и реконструкции дорог

Как сообщил в ходе встречи заместитель губернатора Сергей Швиндт, уже к 25 августа будет готов к сдаче в эксплуатацию второй пусковой комплекс южного полукольца обхода Екатеринбурга. По его словам, предусмотренные на текущий год работы по строительству объекта на ЕКАД выполнены в полном объеме. Финансирование составило 256 млн руб., из которых 204,8 млн — средства федерального бюджета, остальная сумма — средства области.

Сергей Швиндт также доложил главе региона о ходе работ по строительству, ремонту и капремонту других автомобильных дорог общего пользования на территории Свердловской области. В частности, приоритетными объектами является реконструкция дороги Карпинск — Кытлым, где в текущем году запланирован ввод участка протяжённостью 18 км, строительство транспортной развязки на пересечении ул. 2-я Новосибирская и ЕКАД, строительство подъезда к Краснотурьинску, реконструкция подъезда к Верхнему Дуброво.

«По всем важнейшим объектам строительства и реконструкции высокий процент освоения средств, работы ведутся с опережением графика», — доложил вице-губернатор.